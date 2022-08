Die Poly Edge E-Serie des US-amerikanischen Herstellers Plantronics Inc., der seit 29. August 2022 zum HP-Konzern gehört, wurde auf die Herausforderungen einer hybriden Belegschaft zugeschnitten und soll dank durchdachter Optik, Haptik und Beleuchtung für ein hervorragendes Nutzererlebnis sorgen. Die bekannt gute Klangqualität wird durch KI-Funktionen wie Acoustic Fence und NoiseBlock verbessert, die störende Hintergrundgeräusche ausblenden und so kristallklare Gespräche ermöglichen.

Die Telefone sind mit antimikrobiellem Microban ausgerüstet, das die Verbreitung von Keimen verhindert. Dies ist insbesondere bei der Nutzung durch mehrere Personen von Vorteil. Bereits im Herstellungsprozess hinzugefügt, nutzt sich der Schutz auch durch Putzen nicht ab. Die Poly Edge E-Serie kann via Bluetooth an passende Headsets oder Smartphones gekoppelt werden. Dabei können Gespräche vom Mobiltelefon am Tischtelefon entgegengenommen werden und umgekehrt.

Für eine einfache Fehlerbehebung gibt es bei allen Telefonen der Edge E-Serie neue Diagnosetests und ein konfigurierbares Menü für Support-Kontakte. Damit werden die Fehlerdiagnose und die Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst einfacher. Besonders in einer hybriden Arbeitsumgebung lässt sich so ein nahtloses Kommunikationssystem aufbauen, das alle Arbeitsweisen unterstützt, wirbt Poly.

Die neuen Geräte sind außerdem mit Near Field Communication-Technologie (NFC) ausgestattet. Damit können Service Provider die Hot-Desking-Zuweisung des Telefons vereinfachen und einem Mitarbeiter per App ein Telefon der Edge E-Serie für den Tag zuweisen. Außerdem lassen sich Android-Smartphones direkt über die NFC-Verbindung koppeln.

Die Modelle E350, E450 und E550 verfügen über WLAN, sodass keine Ethernet-Verbindung zur Benutzung notwendig ist. Beim erstmaligen Einschalten startet unmittelbar die Konfiguration und leitet den Benutzer durch die Netzwerkinstallation.

Inklusion leicht gemacht

Nicht zuletzt unterstützt die Poly Edge E-Serie die barrierefreie Nutzung mit verschieden Funktionen, wie Text-to-Speech oder anpassbare Schrifttypen. Bei aktivierter Text-to-Speech-Funktion kündigt das Telefon den eingehenden Anruf akustisch an. Außerdem verleiht eine akustische Bestätigung beim Drücken von Funktionstasten dem Nutzer zusätzlich Sicherheit im beruflichen Alltag. Eine vollständige Liste der barrierefreien Funktionen zeigt der Poly Edge Guide.

Das neue CCX 505

Das Business Media Phone Poly CCX 505 gibt sich zwar als Bürotelefon, doch die integrierte WLAN-Konnektivität macht es auch zum idealen Tischtelefon für Zuhause. Mit nur einer Berührung ermöglicht der 5-Zoll große farbige Touchscreen den Zugriff auf alle Kontakte, Meetings und Einstellungen. Alle CCX-Telefone arbeiten auf der Android-9 basierenden UC-Software, die fortlaufend weiterentwickelt wird und deren Funktionen über die Cloud aktualisiert werden können.

Ausgestattet mit Poly HD Voice und Poly Acoustic Clarity können auch feine Veränderungen in Stimme und Tonfall erkannt und übertragen werden. Wie bei der Edge-Serie sind auch hier Acoustic Fence und NoiseBlock AI gegen störende Alltags-Hintergrundgeräusche integriert. Das CCX 505 lässt sich problemlos über USB-A- und USB-C-Anschlüsse mit Headset oder Laptop verbinden. Poly empfiehlt den Neuzugang der CCX-Familie insbesondere für Remote-Mitarbeiter.

Preise und Verfügbarkeit

Die Poly Edge E-Serie und das CCX 505 sollen ab August 2022 weltweit erhältlich sein. Auf der deutschen Seite sind die neuen Modelle derzeit noch nicht mit Preis gelistet. Mehr Informationen zu den weiteren Modellen der Edge-Serie und der CCX-Famile gibt es bei Poly unter diesem Link.