In meinen bisherigen Artikel habe ich bereits dargelegt, dass ich mit iOS-Geräten meinen beruflichen Alltag meistere. So setze ich neben meinem iPad Pro auch mein iPhone täglich ein und möchte nicht mehr drauf verzichten.

Weit über eine Million Apps sind aktuell für das iPhone erhältlich. Wer den Durchblick behalten will, tut sich dabei schwer. Kostenpflichtige iPhone-Apps zeichnen sich oft durch einen größeren Funktionsumfang und umfassenderen Hersteller-Support aus als Gratis-Apps. Jedoch existieren auch kostenlose iPhone-Apps mit grandiosem Funktionsumfang oder geben zumindest einen kostenlosen Einblick (Demo) in die kostenpflichtige Version.

Durch den stetigen Einsatz und aus Diskussionen mit Freunden, Bekannten, Kollegen etc. habe ich mich entschlossen, eine kleine Übersicht zu erstellen, welche Apps im beruflichen Alltag eine Verbesserung der Produktivität bringen oder helfen, Herausforderungen im iOS-Ökosystem zu beheben.

Ich habe Klassiker wie DropBox, Evernote und Co. absichtlich weggelassen. Einerseits bin ich persönlich kein Freund dieser Dienste, außerdem schmücken sie bereits jede Auflistung dieser Art. Ich möchte Sie lieber mit Apps in Verbindung bringen, die Sie (vielleicht) noch nicht kennen.

GoodReader

GoodReader erschien als einer der ersten iOS-PDF-Viewer auf dem Markt und hat bis heute seine Stärke in der Verwaltung und der Ergänzung von Anmerkungen weiterhin ausgebaut. Zusätzlich erlaubt die App den Zugriff auf entfernte Server und ist geeignet um Dokumente auch offline mitzunehmen. Bei dieser App entdecke ich immer wieder neue Funktionen und weiß die teilweise sehr technischen Funktionen sehr zu schätzen. Die App ist zuverlässig, stabil und ist ein unerlässlicher Partner im professionellen Einsatz.

SecureContact

Obwohl das iPhone bereits von Anfang an ein eigenes Adressbuch mitbringt, ist dieses für den dienstlichen Einsatz nur bedingt geeignet. Unternehmen können ihre Adress- und Kontaktdaten nicht vor privat installierter Software schützen, kein Berechtigungsmodell an Kontakte hängen und auch die Übertragung als VCard an Dritte ist nicht nur umständlich, sondern auch unsicher. Hier verspricht SecureContract Abhilfe und adressiert dabei Firmen wie Privatpersonen gleichermaßen.

Ferrite

Obwohl das iPhone bereits eine integrierte Diktier-App besitzt, ist diese doch sehr in ihrer Funktionalität eingeschränkt. Ferrite bietet hier Abhilfe und besticht mit einer vollständigen, mehrspurigen Bearbeitung; von schnellen Schnitten bis hin zur Produktion eines vollständigen Podcasts oder Broadcast-Pakets. Aber auch für die schnelle Aufnahme von Sprachnotizen ist dieses Tool mehr als geeignet.

Things

Diese App wurde von deutschen Entwicklern vor kurzem in einer runderneuerten Version 3 veröffentlicht. Das Pflegen von Listen mit tagesaktuellen Aufgaben ist mit dieser App auf unvergleichlicher Art und Weise möglich. Die iOS integrierte Aufgabenverwaltung stößt schnell an ihre Grenzen, Things läuft dann erst warm. Bei der Erstellung neuer Aufgaben wird der Anwender durch Erkennung natürlicher Formulierung unterstützt. Hinzu kommt die Integration von SiriKit, sodass Anwender in der Lage sind, auch mittels Spracheingabe neue Aufgaben und Projekte zu erstellen.

Office Lens

Diese App nutze ich seit einer gefühlten Ewigkeit und überrasche Meeting-Teilnehmer damit immer wieder. Sie ermöglicht es mir von allem ein sauberes Foto zu machen und abzulegen. Egal ob ein Papierdokument, ein Flipchart in der hinteren Ecke des Raumes oder ein Plakat. Die App richtet automatisch das aufgenommene Bild korrekt aus und schneidet die Grafik korrekt zurecht. Müssen Sie Fotoprotokolle erstellen und Niederschriften an Flip Charts fotografiere - das ist Ihre App...

Ulysses

Unterwegs Dokumente in Word zu schreiben ist möglich, aber nicht immer das richtige Werkzeug. Schnelle Notizen, geräteübergreifende Synchronisation von Ideen, Notizen und Texten sind, verbunden mit einer einfachen Oberfläche die Stärke dieser App. Die zu lernende Markdown-Sprache ist einfach anzueignen und ermöglicht es, sauber strukturierte und ordentlich formatierte Dokumente auch auf einem kleinen Handy-Bildschirm zu erstellen. Exporte in PDF, Word aber auch Plain-Text sind kein Problem mit dieser App.

Vielleicht kannten Sie diese Apps, vielleicht auch nicht. Ich hoffe ein paar Inspirationen gegeben zu haben. (mb)