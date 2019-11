Proofpoint kauf mit ObserveIT einen Spezialisten für Data Loss Prevention (DLP). Der Kaufpreis liegt bei 225 Millionen Dollar in bar. Die Transaktion soll, sofern die erforderlichen behördlichen Genehmigungen rechtzeitig eintreffen, noch im Laufe des Jahres 2019 abgeschlossen werden. Die Software von ObservIT wird dann in die Proofpoint Information Protection Suite integriert und voraussichtlich im Laufe des Jahres 2020 darüber verfügbar sein.

Das 2006 in Israel gegründete ObserveIT ist mit seiner Plattformen auf die Abwehr von Bedrohungen durch Insider spezialisert. Proofpoint erweitert mit Übernahme sein eigenes Angebot für Data Loss Prevention und kann DLP eigenen Angaben zufolge dadurch künftig am Endpoint, in der E-Mail, beim Cloud-Zugriff (CASB) und bei archivierten Daten durchsetzen. ObserveIT bringt vor allem die Proofpoint bisher fehlende Technologie zur Kontrolle der Endgeräte ein. Es nutzt dazu neben Agenten auch eine Datenrisikoanalyse.

Proofpoint führt Produkte für Management von Insider-Bedrohungen fort

Proofpoint will auch nach der Übernahme in die Weiterentwicklung der Produkte von ObserveIT zum Management von Insider-Bedrohungen investieren. Sie ermöglichen es Administratoren, mögliche Insider-Bedrohungen zu erkennen, zu untersuchen und zu verhindern. Die Plattform arbeitet dazu mit Alarmen bei verdächtigem Verhalten und liefert generelle Einsichten in die Benutzeraktivitäten, aus denen sich Handlungsempfehlungen ableiten lassen.

"Unternehmen können damit schützen, was wirklich zählt: Die eigenen Mitarbeiter und die Daten, unabhängig davon, wo sich diese befinden", kommentiert Gary Steele, Chairman of the Board und Chief Executive Officer von Proofpoint, die Übernahme von ObserveIT. "Wir sind das einzige Sicherheitsunternehmen, das Unternehmen einen tiefen Einblick in ihre am stärksten angegriffenen Mitarbeiter bietet - und mit ObserveIT werden wir seit Jahren das erste wirklich innovative DLP-Angebot für Unternehmen auf den Markt bringen", fährt Steele selbstbewusst fort.

Die Mitarbeiter von ObserveIT möchte er möglichst alle in das Team von Proofpoint aufnehmen. Sie arbeiten derzeit an den Standorten Boston, London und Tel Aviv. In Deutschland wird ObserveIT seit Kurzem über den Distributor Spectrami vertrieben, allerdings nennt der Hersteller mit Consist, IBV Solutions und Techway in Deutschland und der Schweiz erst drei Vertriebspartner. Es ist daher damit zu rechnen, dass Proofpoint nach Abschluss der Übernahme seine Partner verstärkt zum Vertrieb der kombinierten DLP-Lösungen ermutigen wird.

Kauf des Zero-Trust-Spezialisten Meta Networks durch Proofpoint

Für Proofpoint ist der Kauf von ObserveIT die zweite größere Übernahme in diesem Jahr. Im Mai kaufte das Unternehmen für rund 120 Millionen Dollar mit Meta Networks einen Spezialisten für das Thema Zero Trust. Dessen Know-how und Technologien flossen in die Cloud-basierte Architektur und die personenzentrierte Sicherheitsplattform von Proofpoint ein. Vor allem erweiterte Proofpoint mit der Technologie für Zero Trust Network Access von Meta Networks seine Produktlinie Cloud Access Security Broker (CASB) und Web Isolation.