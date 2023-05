Auf seinem Partner Summit Germany 2023 im Phantasialand hat Pure Storage eine Channel-Personalie bekannt gegeben und acht Partner respektive Mitarbeiter bei Partnern mit Awards ausgezeichnet. Die Partner wurden für ihre Zusammenarbeit, ihr Wachstum, ihre kundenorientierte Denkweise und ihre technischen Fähigkeiten ausgezeichnet. Künftig ist Christian Fuhrmann als Head of Channel, Germany and Austria, für sie zuständig.

"Als 100-prozentig Channel-orientiertes Unternehmen ist unser Erfolg durch unser umfassendes Channel-Programm eng mit dem unserer Kunden und Partner verknüpft", erklärt Geoff Greenlaw, VP EMEA & Latam Channel bei Pure Storage. "Mit diesen Auszeichnungen würdigen wir die Qualitäten unserer Partner, die mit unserer Vision und Kultur übereinstimmen und unterstreichen unsere hervorragende Zusammenarbeit."

"Das Channel-Geschäft in Deutschland und Österreich ist in hohem Maße von erfolgreichen Beziehungen abhängig", bekräftigt auch kommentierte Begoña Jara, Regional Vice President Germany and Austria. "Es war wunderbar, unser Team und unsere Partner persönlich auf unserer Veranstaltung zusammenzubringen, wo wir ihr Engagement mit diesen Auszeichnungen gewürdigt haben."

Jara freut sich auch über die Ernennung von Christian Fuhrmann zum Head of Channel, Germany and Austria. "Fuhrmann ist bei Pure Storage, seit wir vor zehn Jahren nach Deutschland expandiert sind. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Leitung von Channel-Teams in unserer Region, zuletzt für die EMEA Alliance-Organisation. Christian Fuhrmann ist bestens geeignet, unserem Partner-Ökosystem zu neuen Höhenflügen zu verhelfen", kommentiert Jara.

Pure Storage hat im Einzelnen folgenden Auszeichnungen verliehen:

Reselling Partner FY23 - SVA (System Vertrieb Alexander)

Fast Start FY23 - IOK aus Verl

Net New Logo FY23 - Bechtle

Lead Generator FY23 - Serviceware SE aus Idstein

Austrian Partner FY23 - LB-systems aus Wien

Wavemaker FY23 - Martin Falk / TIM AG

Partner Technical Influencer FY23 - Georg Lienerth / SVA

Technical Innovation Partner FY23- Sebastian Wormser / mentIQ aus München