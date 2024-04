Michael Görner, Vice President Advanced Solutions bei TD Synnex DACH, weist darauf hin, dass Scality vielleicht in der DACH-Region noch die Präsenz fehlt, in der Storage-Branche aber längst kein Unbekannter mehr ist. Immerhin habe Gartner das Unternehmen im "Magic Quadrant für Distributed-File- und Object-Storage" acht Jahre in Folge als einen der führenden Anbieter gelistet. 2023 fand sich Scality da zusammen mit Dell, Pure Storage, IBM und Qumulo wieder.

Mit Scality kann TD Synnex laut Görner seinen Kunden "erschwingliche, unternehmenstaugliche und skalierbare Ransomware-Backup-Lösungen bieten", damit diese wiederum "die Cybersicherheit in Hybrid-Cloud-Umgebungen ihrer Kunden" stärken können.

Flexibel und leicht skalierbar

"Die Partnerschaft mit Scality unterstützt uns dabei, dass unser Solution-Provider-Netzwerk die realen Anforderungen von Unternehmen an den Schutz vor Ransomware adäquat erfüllen kann, die heute mehr denn je mit bedrohlichen Szenarien konfrontiert sind. Besonders beeindruckt hat mich bei den Scality-Lösungen die Flexibilität und Leichtigkeit, mit der skaliert werden kann - von der Kapazität, Leistung, neuen Anwendungen und Datenstandorten bis hin zu Cloud- und Edge-Systemen ist die Skalierbarkeit schier grenzenlos."

Scality passt auch deshalb gut zu TD Synnex, weil es ebenfalls eine lange und enge Partnerschaft mit HPE pflegt. Bei Scality sind es nun zehn Jahre, bei TD Synnex sogar schon 30.

Das Scality-Portfolio besteht aus den beiden Hauptprodukten "Ring" und "Artesca" - einer Objekt-Storage-Plattform mit nativem File-Protokoll für unstrukturierte Daten und einer Objektspeicherlösung für cloud-native Anwendungen mit hohen Performance-Anforderungen. Beide positioniert TD Synnex als Lösungen für Ransomware-Schutz, Hybrid Cloud und KI.

Artesca biete dabei "Funktionen auf Unternehmensniveau zu einem niedrigen Preis", um sicherzustellen, dass Unternehmen eine zuverlässige Backup-Lösung als letzte Verteidigungslinie ihrer Cybersicherheit haben. Die "Ring"-Software von Scality helfe Unternehmen und Service-Providern, Cloud-Rechenzentren aufzubauen, "um jede beliebige Kombination von Anwendungsfällen zu unterstützen."

Scality will breit gefächertes Partner-Ökosystem aufbauen

"Wir freuen uns, TD Synnex in unserem Distributionspartner-Netzwerk begrüßen zu dürfen", sagt Christoph Storzum, Vice President Sales Europa bei Scality. "Es unterstreicht unsere Channel-First-Strategie, ein breit gefächertes Partner-Ökosystem aufzubauen, das es uns ermöglicht, die Stärken von Branchenexperten in Schlüsselregionen zu nutzen."

Storzum sieht den Distributionsvertrag als "Beginn einer Partnerschaft, die ein enormes Wachstumspotenzial für ein ausgedehntes Netzwerk von VARs birgt, und wir verpflichten uns, alle notwendigen Ressourcen bereitzustellen, um ihren Erfolg und ihre Fähigkeit zu unterstützen, den dringendsten Herausforderungen ihrer Kunden in Bezug auf Cyber-Resilienz und Ransomware-Schutz zu begegnen."

Weiterführende Informationen zu den Lösungen von Scality erhalten interessierte Vertriebspartner bei den Spezialisten von TD Synnex per E-Mail an scality.de@tdsynnex.com oder telefonisch unter 089-4700 2900.

