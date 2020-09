Die Reflecta GmbH aus dem schwäbischen Eutingen erweitert ihre Halterungssysteme für Flachbildfernseher, die möglichst nah an der Wand hängen sollen. Die beiden neuen Modelle Planoled 65-4020 und Planoled 80-6030 sind speziell für OLED TVs bis 30 kg und 40 kg konstruiert.

Die neigbare Wandhalterung Planoled 65-4020 ist für Bildschirme zwischen 32- und 65-Zoll Bildschirmdiagonale und einem Gewicht bis 30 kg geeignet. Die neue Montagelösung platziert das Display mit nur 53 mm Abstand sehr eng an der Wand und kann ohne Werkzeug um fünf Grad nach oben sowie acht Grad nach unten geneigt werden. Darüber hinaus ist sie zu den VESA-Normen 100x100, 100x150, 150x100, 150x150, 200x100, 100x200, 200x200, 300x200, 400x200 passend.

Speziell für die immer dünneren und leichteren Fernseher mit Anschlüssen im unteren Bereich des Gerätes wurde Planoled 80-6030 konzipiert. Per Schnellverschluss kann das Fernsehgerät im einfach verriegelt oder gelöst werden. Die integrierte Wasserwaage sorgt für eine perfekte Ausrichtung und Silikonpads an der Rückseite sollen Kratzer an der Wand vermeiden. Reflecta empfiehlt die Halterung für OLED-TVs der 43- bis 80-Zoll-Klasse und maximal 40 Kilo Gesamtgewicht. Die Bohrungen entsprechen VESA-Größen 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300 und 600x300.

Die Wandhalterung Planoled 65-4020 von Reflecta ist ab Anfang Oktober für einen empfohlenen Endkundenpreis von 27,90 Euro inklusive Steuer erhältlich, für das Tragesystem Planoled 80-6030 empfiehlt Reflecta einen UVP von 22,90 Euro.