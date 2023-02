Als Experten für bestimmte Produktgruppen oder spezielle Technologiefelder richten sich Spezial-Distributoren an eine eher begrenzte Reseller-Zielgruppe. Trotzdem haben es bei den von ChannelPartner in Zusammenarbeit mit Context vergebenen Channel Excellence Awards 15 Grossisten geschafft, sowohl die obligatorische Fallzahl von 50 Bewertungen als auch die für eine Listung im Ranking notwendige positive Kriterium zu erreichen. Damit war sie die Distributionskategorie mit den meisten Akteuren bei der diesjährigen Vergabe der Auszeichnungen.

Der Geschäftserfolg der Spezialdistributoren hing in den Pandemiejahren stark davon ab, in welchem Bereich sie sich spezialisiert haben. Manch ein Grossist war dazu gezwungen, sich neben seinem angestammten Kerngeschäft weitere Betätigungsfelder zu suchen. "Viele versuchten eine Nische zu finden, die stark nachgefragt war. Hier war Wandlungsfähigkeit und Dynamik notwendig", analysiert Amanuel Dag, Country Director - DACH Region beim dem auf den Channel spezialisierten Marktforschungsunternehmen Context.

Gebrauchte Geräte gefragt

Insgesamt wurde die Partnerbetreuung der Spezialisten besonders gut bewertet. Durch Lieferengpässe rückten insbesondere die Anbieter von wiederaufbereiteten Produkten in den Fokus. So konnte der Refurbisher BB-Net besonders in den Kategorien Preispolitik, Warenverfügbarkeit und in der Einfachheit der Geschäftsabwicklung punkten. Damit sicherten sich die Schweinfurter den mit großem Abstand ersten Platz vor Bytec und Kosatec. Damit verteidigt BB-Net den titel aus dem Vorjahr. Auch Bytec kann die Vorjahresplatzierung bestätigen. Kosatec rückt einen Platz nach vorne. Der mittlerweile durch Ebertlang übernommene Vorjahresdritte 8soft hatte es nicht mehr ins Ranking geschafft.

Die Kategorie "Spezial-Distribution" umfasst Distributoren mit einem klaren Fokus auf speziellen Technologiefeldern.

Channel Excellence Award 1. BB-Net (1) Preferred Distributor 2. Bytec (2) 3. Kosatec (4) 4. Thomas Krenn (-) 5. Jacob Elektronik (5) 6. Intos Electronic (6) 7. Prianto (16) 8. Extra Computer (-) 9. CTT (11) 10. Wave (7) 11. Exertis (9) 12. Brainworks (Icos) (-) 13. Kern & Stelly (-) 14. DexxIT (14) 15. Caseking (17)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

