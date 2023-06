Das Galaxy S23 Ultra (im Test) ist das derzeit beste Samsung-Handy auf dem Markt - und auch das teuerste, wenn wir die Falthandys außen vor lassen. Denn laut UVP müssen Sie mindestens 1399 Euro auf den Tisch blättern. Die Galaxy-A-Reihe bildet bei Samsung die Mittelklasse mit Preisen von rund 100 bis über 500 Euro. An der Spitze steht hier aktuell das Galaxy A54 5G (im Test).

Wir schätzen besonders, dass Samsung das Design an die Flaggschiff-Serie angepasst hat. Sie bekommen gewissermaßen ein 500-Euro-Galaxy-S23. Aber klar, wer günstiger einkauft, muss natürlich auch mit Abstrichen gegenüber dem Highend-Produkt rechnen. Wir wagen dennoch den "Unfairgleich" und schauen, wie gut das A54 gegenüber dem S23 Ultra abschneidet.

Die Spezifikationen im Vergleich

Werfen wir zunächst einmal einen Blick auf die reine Ausstattung der beiden Galaxy-Modelle:

Daten Galaxy A54 5G Galaxy S23 Ultra Display-Technik Super AMOLED Dynamic AMOLED Display 6,4 Zoll, Full-HD+ 6,8 Zoll, WQHD+ Bildwiederholrate bis zu 120 Hertz 1 bis 120 Hertz Hauptkamera Triple-Kamera Quad-Cam Kameradetails 50 MP-Haupt-Cam | 12 MP Ultra-Weit | 5 MP Makro 200 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 2x 10 MP Tele (3x & 10x Zoom) Frontkamera 32 Megapixel 12 MP S Pen Support nein ja (im Gehäuse integriert) Prozessor Exynos 1380 Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) Arbeitsspeicher 8 GB RAM 8 GB RAM | 12 GB RAM Speicher 128 GB / 256 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB erweiterbar? ja / Micro-SD nein Dual-SIM ja ja Mobiles Internet 5G 5G Akku 5000 mAh 5000 mAh Schnellladen (kabelgebunden) 25 Watt 45 Watt Maße 158,2 x 76,7 x 8,2 mm 163,4 x 78,1 x 8,9 mm Gewicht 202 Gramm 233 Gramm Preis (UVP) 489 Euro | 539 Euro 1399 € | 1519 € | 1899 € Marktstart März 2023 Februar 2023

Display & Design

Design: Das Galaxy S23 Ultra ist besonders hochwertig verarbeitet, es fühlt sich sehr edel an mit seinem Metallrahmen und der matten Glasrückseite. Auch das etwas höhere Gewicht trägt natürlich zur Wertigkeit bei. Also hier bekommt man das, was man auch wirklich erwartet, wenn man so viel Geld ausgibt.

Das Galaxy A54 hat zwar die Optik eines S23-Modells mit den einzeln auf der Rückseite platzierten Kameras, man merkt aber gleich die Unterschiede in der Hand. Ja, die Rückseite ist auch aus Glas, beim Rand setzt Samsung aber auf Kunststoff. Und das spürt man auch - es fühlt sich billiger an. Trotzdem gefällt uns das A54 sehr gut - aus der Ferne kann man es locker für ein Galaxy S23 halten. Und nicht zu vergessen: Es ist wasser- und staubdicht.

Display: Der Bildschirm beim S23 Ultra ist an den Seiten leicht gebogen, wodurch sich die Bedienung sehr smooth anfühlt. Allerdings ist die Optik Geschmackssache - wir zum Beispiel mögen es. Der Screen des Galaxy A54 ist dagegen flach gebaut - wie bei den "normalen" Galaxy S23-Modellen auch.

Es fällt allerdings auf, dass der schwarze Rahmen rund um das Display deutlich dicker ist als bei den S23-Modellen - dadurch erkennt man recht schnell, dass dies die günstigere Variante ist.

Bei den Haupt-Display-Features kann das Galaxy A54 zumindest mit den Standard-S23-Geräten mithalten. Hier gibt es nämlich 120-Hertz-OLED-Displays mit Full-HD-Auflösung. Das S23 Ultra zeigt Inhalte in WQHD+ an, also etwas höher. Außerdem kommt hier die LTPO-Technik zum Einsatz, die die Bildwiederholrate ganz automatisch an das anpasst, was der Bildschirm gerade anzeigt.

Wenn Sie etwa zocken oder beispielsweise durch Instagram oder Tiktok scrollen, dann kommen die vollen 120 Hertz zum Einsatz. Wenn Sie einen Text lesen, reduziert sich die Frequenz - um unter anderem Strom zu sparen.

Das Display des Galaxy A54 ist nun heller als beim Vorgänger - das hilft vor allem an sonnigen Tagen. An die 1770 Nits des Galaxy S23 Ultra kommt das A54 zwar nicht ran - hier liegen wir bei ca. 940 Nits - der Helligkeitswert ist trotzdem gut.