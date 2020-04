Homeoffice statt fester Bürozeiten, Videokonferenzen statt zeitaufwendiger Meetings vor Ort, Telefonate im Auto statt am Schreibtisch - unser Arbeitsumfeld wird immer agiler und fordert von Unternehmen zunehmend Flexibilität. Schließlich wollen die Mitarbeiter von heute ihre Aufgaben unabhängig von Zeit und Ort erledigen.

Viele Firmen setzen sich daher mit neuen technischen Lösungen für ihre Unternehmenskommunikation auseinander. Daraus ergibt sich ein großes Potenzial für alle Vertriebspartner, denn wer heute die notwendige Erweiterung des Produktportfolios schafft, kann der Nachfrage der Unternehmen von morgen weiterhin gerecht werden.

Sehr aufschlussreich sind die Ergebnisse der Studie "Smart Business Communications 2019". Sie zeigt, dass Themen wie Future Workplace und Unified Communication & Collaboration (UCC) weiter an Bedeutung gewinnen werden - unabhängig von der Unternehmensgröße. Für diese beiden Themen existieren in jeweils etwas mehr als der Hälfte der Firmen bereits umfassende strategische Konzepte. Hoch im Kurs stehen insbesondere UCC-Funktionalitäten wie Conferencing (Telefonie / Video), das 68 Prozent der befragten Unternehmen als wichtig eingestuft haben, gefolgt von Videotelefonie (64 Prozent) und Messaging (62 Prozent).

Integration aller Kommunikationskanäle

Wichtig in Zukunft ist die Integration möglichst aller Kommunikationskanäle und -formen wie E-Mail oder Telefonie unter einem Dach (Unified Communication), um damit den Weg für smarte Business-Kommunikation zu ebnen. Um für diese Herausforderungen gewappnet zu sein, bieten Anbieter wie Cisco Placetel zukunftsorientierte Lösungen an, die über die reine Cloud-Telefonie hinausgehen und auch UCC-Funktionen enthalten. Die Cloud-Telefonanlage des Herstellers ist für beliebig viele Mitarbeiter skalierbar und umfasst neben den klassischen Telefonanlagenfunktionen auch moderne Features wie Videokonferenzen in HD-Qualität, Online-Meetings oder Screen-Sharing. Darüber hinaus bietet Cisco Placetel intuitiv bedienbare mobile Apps und mit Placetel MOBILE eine volle Integration direkt ins Mobilfunknetz. So werden Telefonanlage und Handy zu einer Einheit. Das erleichtert die virtuelle Zusammenarbeit und bietet ein hohes Maß an Flexibilität und Mobilität. Mitarbeiter bleiben immer unter ihrer Büronummer erreichbar. Das steigert die Produktivität. Der oben genannten Studie zufolge setzen 25 Prozent der Unternehmen auf eine cloud-basierte Telekommunikationsanlage, um genau das zu erreichen.

Durch die Integration von UCC-Funktionen können Firmen auf unterschiedlichen Wegen Kosten sparen. Videokonferenzen und interaktives Screen-Sharing machen teure und zeitintensive Dienstreisen zu Partnern, Kunden oder anderen Niederlassungen weitestgehend überflüssig.

Ein weiteres Plus ist die hohe Datensicherheit. Gerade für Unternehmen, die auch über Ländergrenzen hinweg virtuell zusammenarbeiten, ist eine sichere Verbindung unerlässlich. Cisco Placetel zum Beispiel hostet alle Server auf mehrfach redundanten Systemen in deutschen Rechenzentren.

Attraktives Partnerprogramm

Die Vertriebspartner von Cisco Placetel profitieren vom zukunftsorientierten Angebot des Herstellers. Die Kombination der UCC-Lösung von Placetel mit dem Hardwareangebot von Cisco ermöglicht es dem Vertriebspartner, seine Kunden ganzheitlich zu bedienen. Neben der Cloud-Telefonie-Lösung können weitere Komponenten wie beispielsweise Endgeräte, Services, Einrichtungspakete oder LAN-Anbindungen mit angeboten werden, um dadurch ein interessantes Vermarktungsmodell zu schnüren.

Cisco Placetel geht neue Wege - auch im Partner-Onboarding: Die schnelle und einfache Anmeldung im Partnerportal erfolgt online direkt über die Website. Neue Vertriebspartner können mit wenigen Klicks von den vielen Vorteilen profitieren: