Mit dem QE98C bietet Samsung ein Supersize Stand-Alone-Display, in das Beobachter regelrecht eintauchen können. Weil große Bildschirme bei Präsentationen oder als Werbeträger eine immer größere Rolle spielen, hat Samsung ein Display geschaffen, das sich nahezu in jede Umgebung einfügen kann. Eine entsprechende Wandhalterung ist nicht dabei und muss extra geordert werden.

Display mit Mediaplayer

Das Samsung QE98C Display in 98 Zoll kombiniert minimalistisches Design mit geringer Bautiefe. Die technischen Daten, wie 450 cd/m² Helligkeit, ein Kontrast von 5.000:1, eine Reaktionszeit (G/G) von 8 ms und der Betrachtungswinkel von 178 Grad, entsprechen großen 4K-UHD-Displays mit 3.840 x 2.160 Pixel. Der Quantum Prozessor 4K aus dem Samsung TV-Baukasten ist unter anderem für das Upscaling verschiedener Inhalte auf die 4K-Auflösung verantwortlich. So können auch niedrig aufgelöste Inhalte in hochwertiger Bildqualität präsentiert werden und durch feine Details und intensive Farbwiedergabe beeindrucken, verspricht Samsung.

Die Betriebsdauer sollte 16 Stunden pro Tag nicht überschreiten. Ein Temperatursensor überwacht die Hitzeentwicklung. Der Mediaplayer des Stand-Alone-Displays basiert auf Tizen 6.5, wird von einer Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU angetrieben und von 2,5 GB LPDDR4 RAM und 8 GB eMMC Speicher unterstützt. Der Monitor kann über diverse Kanäle mit Inhalten versorgt werden. Neben zwei USB-Eingängen für Bild- und Videomaterial vom Stick oder einer externen Festplatte, stehen vier HDMI-Ports mit Bildwiederholraten bis zu 120 Hz zur Verfügung. Ethernet-LAN als Quelle ist ebenso möglich wie WiFi, Miracast oder Bluetooth 5.2.

Auch als Monitor brauchbar

Die eingebauten 2x20 Watt Lautsprecher müssen für eine eventuelle Beschallung ausreichen - eine Audiobuchse sucht man beim Samsung QE98C vergeblich. Dafür gibt es eine Fernbedienung und die Möglichkeit der externen Steuerung über eine RS232-Schnittstelle. Weiterhin sind ein Konfigurationsassistent für Plug-and-play, eine Recovery-Funktion und eine Tastensperre gegen versehentliches oder fremdes Verstellen enthalten.

Der Hersteller verspricht eine einfache Installation, was anhand von Gewicht und Format eher relativ zu sehen ist. Durch intuitive Bedienung und die vielseitigen Anpassungsmöglichkeiten könne das QE98C laut Samsung variabel eingesetzt werden. Der Hersteller empfiehlt es beispielsweise für Einzelhandel, Restaurants, Hotels oder Konferenzräume. Ein stabiler Standfuß wird mitgeliefert - für eine Wand- oder mobile Montage des 65-Kilo-Displays mit VESA 600 x 400 Bohrung wird auf den Zubehörhandel verwiesen.

Preise und Verfügbarkeit

Das Gerät ist bereits seit Januar 2024 verfügbar. Preise nennt Samsung keine. Mit seiner unhandlichen Transportgröße von 2.379 x 1.431 x 350 Millimeter und einem Verpackungsgewicht von knapp 88 Kilogramm ist der Samsung QE98C kein leichter Einkauf. Er wird bei verschiedenen Onlinehändlern wie Galaxus zu Preisen ab rund 4.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer angeboten. Samsung bietet für das Display drei Jahre Herstellergarantie.