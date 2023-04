Willemse verantwortet ab sofort das Europageschäft von Sony im Bereich professionelle Displays und AV-Lösungen für Unternehmen, den Bildungsbereich und den Einzelhandel. Er leitete zuvor den Verkauf im gleichen Bereich und übernimmt nun die Position seines Vorgesetzten. In den letzten rund 20 Jahren bei Sony hat Willemse in verschiedenen Positionen das Marketing, den Vertrieb, die Geschäftsentwicklung und das Regional-Management maßgeblich gestaltet. Er soll Sony Professional Displays & Solutions in Europa weiter auf Erfolgskurs halten.

Position als Lösungspartner festigen

"Sony ist eine der bekanntesten Marken der Welt, und unser Angebot an professionellen Displays gehört zu den besten auf dem Markt", sagt Rik Willemse. "Die AV-Branche befindet sich in einem Umbruch, in dem Hersteller nicht nur Produkte für Kundinnen und Kunden bereitstellen, sondern auch mit Software- und Hardware-Partnern zusammenarbeiten, um vernetzte Erlebnisse für alle zu schaffen. Ich freue mich darauf, unsere Position als bevorzugter Lösungspartner weiter zu festigen."

"Damit sichern wir das kontinuierliche Wachstum der Unternehmensgruppe und die Entwicklung innovativer Lösungen in unseren etablierten Märkten, einschließlich der Bereiche Unternehmen, Bildung und Einzelhandel", fügt er hinzu. "Ich weiß, wie engagiert das gesamte Team bei Professional Displays & Solutions ist. Es ist ein großes Privileg, ein Team von führenden Branchenspezialisten mit einer Erfolgsgeschichte und viel Leidenschaft zu leiten."

Neuausrichtung im Europa-Management

"Dies ist eine aufregende Zeit für den Bereich Professional Displays & Solutions", so der bisherige Head of Professional Displays & Solutions, Damien Weissenburger. "Rik Willemsen ist die Bestbesetzung, wenn es darum geht, das Team und den Bereich weiter voranzubringen und zukunftsfest zu machen. Ich persönlich freue mich darauf, die Geschäftsbereiche Life Science und Image Sensing Solutions von Sony zu leiten und die Expansion in diesem Bereich mit hochqualifizierten und professionellen Kolleginnen und Kollegen fortzusetzen."

Die Veränderung ist eine Folge der Neuausrichtung des Europa-Managements, das nun von Masashi Takiguchi als President Sony Europe geleitet wird.