Während sich Auflösung und Reaktionszeit auf Standardniveau befinden, zeigen die Anschlussmöglichkeiten und die hohen Bildwiederholraten, dass der koreanischen Hersteller beim Samsung ViewFinity S65TC und S95UC vor allem auf Multitasking- und Video-Workflows setzt. Die beiden neuen Monitore können dank KVM-Switch sowie der USB-C- oder Thunderbolt 4-Schnittstelle zum platzsparenden Produktivitäts-Hub auf dem Schreibtisch werden.

Samsung zielt auf Multitasker

E-Mails beantworten, Präsentationen entwerfen, Kalkulationen erstellen - viele Menschen müssen parallel in verschiedenen Programmen arbeiten, um ihre Aufgaben im Job erfüllen zu können. Die beiden neuen ViewFinity-Displays verfügen über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, wie jeweils ein DisplayPort, drei USB-Schnittstellen sowie einmal HDMI beim S65TC und zwei HDMI-Eingänge beim S95UC. Dazu kommt ein LAN-Anschluss für direkte Verbindung ins Netzwerk.

Die Anbindung von externen Geräten erfolgt beim S65TC über Thunderbolt 4, beim S95UC über USB-C. Beide Ports ermöglichen auch das Laden angeschlossener Geräte mit bis zu 90 Watt. Für den nötigen Überblick aus zwei verschiedenen Quellen sorgen Picture-by-Picture (PbP)- und Picture-in-Picture (PiP)-Modi. Durch den integrierten KVM-Switch lassen sich die angeschlossenen PCs mit nur einer Maus und einer Tastatur bedienen. Für noch mehr Aufgaben hat Samsung die Software Easy Setting Box dabei, die mehrere Bildschirme übersichtlich anordnen kann.

49-Zoll-Monitor mit Dual-QHD-Auflösung

Der 49 Zoll große ViewFinity S95UC bietet eine Dual-QHD-Auflösung mit 5.120 x 1.440 Pixeln und ein Seitenverhältnis von 32:9, was ungefähr zwei nebeneinander stehenden 27-Zoll großen QHD-Monitoren entspricht. Damit können Nutzer ihre Aufgaben über den gesamten Bildschirm im Blick behalten, wirbt Samsung. Der S95UC kommt mit VESA DisplayHDR 400, das kräftig leuchtende Farben verspricht. Ein 3.000:1 Kontrastverhältnis und die Bildwiederholrate von 120 Hz sorgen auf dem VA-Panel für schlierenfreie Videos und eine stufenlose, klare Abgrenzung zwischen hellen und dunklen Bildbereichen.

S65TC: 34-Zoll-Monitor mit Ultra-WQHD

Auch der 34 Zoll große ViewFinity S65TC hat einen VA-Screen mit 1.000 R Wölbung. Das Seitenverhältnis des in Weiß gehaltenen Monitors beträgt 21:9. Die Ultra-WQHD-Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln und HDR 10 sind für scharfe, brillante Bilder mit bis zu 1 Milliarde Farben zuständig. Die Bildwiederholrate gibt Samsung mit 100 Hz an. Die Reaktionszeit ist, wie beim S95UC, mit 5 ms (G/G) für Hardcore-Gamer nicht die allererste Wahl, dafür wird AMD FreeSync unterstützt.

Beide Monitore kommen mit zwei integrierten 5-Watt-Lautsprechern für den nötigen Sound bei Video und Multimedia. Sie haben in puncto Ergonomie das Intelligent Eye Care Zertifikat des TÜV Rheinland an Bord, das Display lässt sich neigen, drehen und in der Höhe verstellen. Der Eye Saver Mode reduziert wiederum blaue Lichtemissionen, während die Flicker Free-Technologie störendes Bildschirmflimmern verringern soll. Der ViewFinity S95UC hat zusätzlich die Adaptive Picture-Funktion integriert, die Helligkeit und Farbtemperatur automatisch an das Umgebungslicht anpassen kann.

Preise und Verfügbarkeit

Die beiden neuen Samsung ViewFinity-Modelle sind bereits seit Januar 2024 im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer für den S65TC liegt bei 769 Euro, für den S95UC verlangt der Hersteller 1.349 Euro. Weitere Informationen gibt es per Klick auf die Modellbezeichnung und bei YouTube unter diesem Link.