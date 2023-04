Samsung verspricht für die neuen Pro Plus MicroSD- und Fullsize-SD-Karten Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 180 MBit/s beziehungsweise 130 MBit/s. Die Maximalgröße der neuen Karten beträgt 512 GByte. Sie sind außerdem besonders gegen Schäden durch Wasser, extreme Temperaturen, Stöße beziehungsweise Stürze, Verschleiß, magnetische Felder und Röntgenstrahlen geschützt.

Besonders robuste Karten

So überstehen sie laut Samsung bis zu drei Tage in ein Meter tiefem Meerwasser und können zwischen -25° Celsius und 85° Celsius betrieben werden. Außer Betrieb überstehen sie sogar Temperaturen von bis zu -40° Celsius. Der Hersteller verspricht zudem bis zu 10.000 Steckzyklen und eine Sturzsicherheit von bis zu 5 Meter Höhe. Außerdem sollen sie auch Röntgenscanner an Flughäfen und MRTs überstehen können.

Mirco Lomb, Product Manager Storage bei Samsung Electronics, sieht unter anderem Absatzchancen in den Bereichen Nightography-Videos, einem von Samsung entwickelten Nachtsichtmodus, sowie Drohnenaufnahmen und private Fotografie. "Auch beim Trendthema Mobile Gaming fällt eine große Menge Daten an, die schnell verarbeitet werden will, um ein möglichst immersives Spielerlebnis sicherzustellen".

Die neuen MicroSD sind ab einer Größe von 128 GByte erhältlich. Bei den SD-Karten liegt die minimale Größe bei 64 GByte. Auf einer 512 GByte großen Karte lassen sich nach Angaben von Samsung bis zu 30 Stunden 4K-UHD-Videos oder mehr als 200.000 Fotos in UHD-Auflösung abspeichern. Die Karten sind zudem in den Geschwindigkeitsklasse V30 und A2 eingestuft.

Laut Samsung sind die Karten ab sofort verfügbar. Die Preise liegen je nach Größe zwischen 18,90 und 69,90 Euro. Als Bezugsquellen listet die Handelsvergleichsplattform ITscope unter anderem Littlebit, Octo IT, DexxIT, DGH Großhandel, KOSATEC, Synaxon, COS Computer, Maxcom, Wave und api auf.