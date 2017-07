In der einen Ecke haben wir das OnePlus 5 mit starker Hardware und verbesserter Software für vergleichsweise wenig Geld - gut, bei knapp 500 Euro ist “wenig” relativ. In der anderen Ecke steht das Galaxy S8 mit toller Optik und coolen Features, das Sie aktuell schon für rund 600 Euro im PC-WELT-Preisvergleich bekommen. Beide Smartphones gibt es jeweils in zwei Varianten mit unterschiedlichen Preisen. Die Unterschiede sind aber für den Vergleich nicht relevant.

Fazit: Galaxy S8 oder OnePlus 5?

Zunächst mal: Das OnePlus One war vom Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar und eine absolute Kaufempfehlung gegenüber damaligen Flaggschiffen, weil es nur halb so viel kostete. Das OnePlus 5 kostet je nach Speicherversion jetzt aber 499 und 559 Euro! Der Preis steigt also immer weiter Richtung anderer Flaggschiffe, statt andersherum, wie anfangs alle dachten, als das OnePlus One auf den Markt kam. Gegenüber einem S8 oder einem iPhone 7 fehlen außerdem Features wie ein wasserdichtes Gehäuse, drucksensitives Display, eine Speichererweiterung oder ein Iris-Scanner. Natürlich kann man sich jetzt darüber streiten, ob man das wirklich braucht. Aber ein echter Flaggschiff-Killer ist das OnePlus 5 damit nicht. Es ist aber ein solides und wirklich starkes Smartphone für annehmbaren Preis. Gerade dann, wenn man viel Speicherplatz und eine gute Kamera braucht.

Das Galaxy S8 hingegen lässt fast keine Wünsche offen, weil es einfach alles an Bord hat und einfach verdammt gut aussieht. Nur die Kamera hat gerade beim Tiefeneffekt das Nachsehen gegenüber der Dualcam des OnePlus 5. Das Galaxy S8 bietet aber insgesamt das beste Gesamtpaket derzeit und ist mit rund 600 Euro auch nicht mehr viel teurer als das OnePlus 5.

Design und Haptik: Glas gegen Aluminium

Highlight des Galaxy S8 ist das auf beiden Seiten abgerundete Display im 18,5:9 Format auf der Vorderseite, das fast die gesamte Vorderseite einnimmt. Das Smartphone macht optisch einiges her und das Gehäuse wird dadurch super kompakt. Das Handy wirkt fast schon klein, obwohl der Bildschirm je nach Variante 5,8 oder 6,2 Zoll groß ist.

Vorder- und Rückseite sind symmetrisch zueinander gebaut, die Rückseite ist also auch abgerundet. Das Handy liegt deshalb ausgesprochen angenehm in der Hand. An der Verarbeitung des Glasgehäuses gibt es auch nichts zu meckern.

Uns stört jedoch die Position des Fingerprint-Sensors, der durch das großflächige Display auf die Rückseite wandert und jetzt neben der Kamera sitzt. Ohne Umgreifen oder Verrenkung ist der nicht richtig erreichbar - gerade Linkshänder tun sich schwer.



Beim OnePlus 5 hat sich OnePlus scheinbar stark von Apple inspirieren lassen, denn das aus Aluminium gefertigte Handy sieht einem iPhone 7 Plus extrem ähnlich - vor allem die Rückseite ist fast identisch. Selbst die Antennenstreifen sind an gleicher Stelle verbaut. Immerhin ist es genauso gut und wertig verarbeitet und macht ebenfalls einen guten Eindruck in der Hand. Aber immer gut festhalten, das glatte Metall ist ziemlich rutschig.

Das Galaxy S8 ist übrigens wasserdicht, das OnePlus 5 leider nicht. Generell muss jeder selbst entscheiden, welches Gerät ihm besser gefällt - Design ist eben Geschmackssache.

Platz 10: OnePlus 3T

<strong><br>Note: 1,49</strong><br><br>Die Vorgänger waren zwar schon gut und preiswert, aber keine echten Flaggschiff-Killer. Beim OnePlus 3T passt dieser Werbeslogan aber wie die Faust auf´s Auge. Denn das OnePlus 3T liegt auf dem Niveau eines Galaxy S7 Edge, teilweise sogar darüber, kostet aber nur die Hälfte. OnePlus macht die High-Class bezahlbar - und das ist gut so! Hardware und Software sind auf Highend-Niveau stark und auf aktuellem Stand, was unsere Benchmarks beweisen und in der Praxis spürbar wird. Das eigene System OxygenOS ergänzt Android 7 mit sinnvollen Funktionen und das Design macht einen edlen Eindruck. Das OnePlus 3T ist ein fairer Deal! <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=OnePlus+3" target="_blank">OnePlus 3 im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 9: Huawei Mate 8

<strong><br>Note: 1,48</strong><br><br>Es sieht edel und hochwertig aus, es ist beeindruckend schnell und beweist im Akkutest eine hohe Ausdauer! Außerdem ist Android 6.0 ab Werk installiert. Die Chinesen bringen mit dem Mate 8 ein richtiges Top-Smartphone mit sehr guter Ausstattung auf den Markt, das sogar mit Flaggschiffe der Branchen-Größen Samsung und Co. mithalten kann und leistungstechnisch sogar vorne liegt. <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=Huawei+Mate+8" target="_blank">Huawei Mate 8 im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 8: HTC U Ultra

<strong><br>Note: 1,46</strong><br><br>Optisch ist HTC mit dem U Ultra wieder einmal ein echter Hingucker geglückt. Denn das Glas-Design mit seinen unterschiedlichen Reflektionen sieht sehr schick aus! Doch weil das Glas wie Kunststoff wirkt und das Gewicht recht niedrig ist, vermitteln etwa Alu-Handys einen wertigeren Eindruck. Das schicke Glasgehäuse hat außerdem den Nachteil, dass es Fingerbadrücke magisch anzieht! Immerhin lassen die sich ohne Probleme wieder abwischen. HTC verpasst seinem Flaggschiff aktuelle Hardware - das ist Standard. Die Leistung in den Benchmarks ist zwar gut, aber nicht außergewöhnlich hoch. Im praktischen Einsatz gibt es nichts zu meckern! Schade ist, dass die Akkulaufzeit deutlich geringer als die der direkten Konkurrenten ist, und dass der angekündigte KI-Assistent Sense Companion nicht ab Start installiert ist, sondern erst ab Q2 heruntergeladen werden muss. Mit der limitierten Saphir-Glas-Edition hat HTC außerdem etwas Neues am Start, das sonst noch kein anderer Hersteller anbietet! <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=HTC+U+Ultra" target="_blank">HTC U Ultra im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 7: Samsung Galaxy S6

<br><strong>Note: 1,43</strong><br><br>Aufgrund der neuen Design- und Materialwahl fallen zwei traditionelle Funktionen weg: Sie können den Akku nicht mehr wechseln und den Speicher auch nicht via Speicherkarte erweitern - schade! Dafür sieht das S6 elegant und wertig aus, die Display-Qualität ist enorm hoch und die Performance ist kaum zu übertreffen. Mit der Kamera sind außerdem gute Urlaubsfotos möglich. Wer das nötige Kleingeld von 700 Euro und mehr hat, bekommt mit dem S6 ein schickes und starkes Smartphone! <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=%22Samsung+Galaxy+S6%22" target="_blank">Samsung Galaxy S6 im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 7: Samsung Galaxy S6 Edge

<strong><br>Note: 1,43</strong><br><br>Hochwertige Materialien, besonders scharfes Display und ordentlich Leisung - das Galaxy S6 Edge wird seinem Status "Flaggschiff" mehr als gerecht! Mit der auffälligen Bauform und 3 Display-Seiten beweisen die Koreaner, dass sie tatsächlich noch zu Innovationen fähig sind und sich nicht weiter auf Ihrem bisherigen Erfolg ausruhen. Samsung geht mit der aktuellen S6-Generation neue Wege, dabei bleiben allerdings bewährte Eigenschaften wie die Speichererweiterung und der wechselbare Akku auf der Strecke - schade, auch wenn Design und Haptik einiges wettmachen! <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=%22Samsung+Galaxy+S6+Edge%22" target="_blank">Samsung Galaxy S6 Edge im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 6: HTC 10

<br><strong>Note: 1,40</strong><br><br>Mit dem HTC 10 konzentriert sich HTC auf das Wesentliche und schmeißt Bloatware über Bord, verzichtet auf eigene Apps, wenn die ab Werk installierten Google-Apps besser sind und reduziert die Nutzeroberfläche fast auf Stock-Android. Dafür stehen hochwertiges Design, starke Hardware und eine hohe Kamera-Qualität im Vordergrund. Positiv ist auch die lange Akkulaufzeit! Insgesamt ist das HTC 10 ein solides und schickes Smartphone, nur die Leistung in unseren Benchmark-Tests ist denen anderer Flaggschiffe unterlegen - der Rest ist sehr stimmig. <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=%22HTC+10%22" target="_blank">HTC 10 im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 5: Huawei P9

<strong><br>Note: 1,38</strong><br><br>Mit dem Huawei P9 zeigen die Chinesen einmal mehr, dass sie richtig gute Smartphones bauen, die in direkter Konkurrenz zu den Top-Geräten von Samsung, HTC und Sony stehen. Das P9 sieht edel aus und fasst sich angenehm an. Die Leistung ist hoch, aber unter einem Galaxy S7 oder einem LG G5. Die Software ist auf aktuellem Stand. Außerdem gibt es mit der Leica-Doppelkamera eine richtig gute Knipse mit Profi-Modus, deren Fotoqualität sehr hoch, aber der eines iPhone 6s trotzdem unterlegen ist! Auch wenn das Huawei P9 hier und da nicht an die Leistung anderer Top-Modelle herankommt, es bietet ein sehr starkes Gesamtpaket zu einem deutlich günstigeren Preis. <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=%22Huawei+P9%22" target="_blank">Huawei P9 im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 4: Samsung Galaxy S6 Edge+

<strong><br>Note: 1,35</strong><br><br>Beim Galaxy S6 Edge+ stimmt so gut wie alles: Es ist optisch ein richtiger Hingucker, es ist schnell und das Display ist besonders scharf - das Gerät macht einfach Spaß! Auch wenn die Zusatzfunktionen der Seitenbildschirme kein Kaufkriterium darstellen. Schade ist, dass das S6 Edge+ statt eines neuen Note-Geräte kommt, denn die Note-Reihe stand und steht für ultimatives Phablet-Feeling mit der richtig guten Stiftbedienung. <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=%22Samsung+Galaxy+S6+Edge+Plus%22" target="_blank">Samsung Galaxy S6 Edge+ im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 3: Sony Xperia Z5

<br><strong>Note: 1,33</strong><br><br>Im Xperia Z5 arbeiten nur Highend-Bauteile mit viel Leistung, das Smartphone ist also gut für Multitasking sowie zum Arbeiten und Zocken geeignet. Der Akku leistet ebenfalls gute Dienste und das Display überzeugt mit Schärfe und einer besonders hohen Helligkeit. Außerdem kommt bald das Udpate auf Android 6! Das 007-Handy ist hochwertig verarbeitet, aufgrund des kantigen Übergangs von Rückseite zum Rahmen aber nicht 100-prozentig perfekt. Die Kamera hat zudem leichte Probleme bei schwächeren Lichtverhältnissen, sie ist also nicht wie beworben die beste Smartphone-Kamera. <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=%22Sony+Xperia+Z5%22" target="_blank">Sony Xperia Z5 im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 3: Huawei P10

<strong><br>Note: 1,33</strong><br><br>Die neue P-Reihe kommt mit hochwertiger Verarbeitung und mit dem Hyper-Diamant-Cut in einem coolen Look, der allerdings nur bestimmten Farbmodellen vorenthalten ist. Die Performance dürfte unserer Erfahrung nach mit dem Mate 9 auch über längeren Zeitraum hoch sein. Die Benchmark-Ergebnisse sprechen auf jeden Fall für sich. Und auch die Akkulaufzeit müssen wir loben, denn das P10 beweist hohe Ausdauer. Die Fotoqualität der Leica-Kamera ist stark - zumindest im Pro-Modus. Sonst rauschen die Bilder schnell. <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=Huawei+P10" target="_blank">Huawei P10 im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 3: Samsung Galaxy S7

<strong><br>Note: 1,33</strong><br><br>Das tolle Design der Vorgänger wurde beibehalten, aber an wichtigen Stellen für ein angenehmeres Handling verbessert. Die Hardware entspricht dem aktuellen Stand der Technik und Kritikpunkte des Vorgängers wurden behoben - S7 und S7 Edge sind wieder wasserdicht und bieten eine Speichererweiterung. Außerdem punktet die Kamera mit besonders schnellem Autofokus und sehr hoher Bildqualität. .... <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=%22Samsung+Galaxy+S7%22" target="_blank">Samsung Galaxy S7 im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 2: Samsung Galaxy S7 Edge

<strong><br>Note: 1,32</strong><br><br>... Wer aber ein Smartphone mit besonderem Design und "Special-Feature" sucht, der ist mit dem S7 Edge bestens beraten. <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=%22Samsung+Galaxy+S7+Edge%22" target="_blank">Samsung Galaxy S7 Edge im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 1: Huawei Mate 9

<strong><br>Note: 1,29</strong><br><br>Das Huawei Mate 9 überzeugt fast auf ganzer Linie: Die Akkulaufzeit ist beeindruckend lang, das extrem große Display verpackt Huawei in ein kompaktes Gehäuse und mit Android 7.0 und EMUI 5.0 bringt das Handy die neuesten Funktionen. Im Test enttäuscht die Leica-Kamera hingegen vor allem bei Videoaufnahmen mit starkem Autofokus-Pumpen - das geht besser! Insgesamt ist Huawei auf dem besten Wege, Samsung und Apple den Rang abzulaufen. Denn mit der starken Ausstattung liegt es in unserer Rangliste knapp vor der Galaxy S7-Reihe und gleichauf mit der neuen Pixel-Serie von Google auf Platz 1! <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=Huawei+Mate+9" target="_blank">Huawei Mate 9 im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 1: Google Pixel XL

<strong><br>Note: 1,29</strong><br><br>Mit dem Google Pixel XL und dem …. <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=%22Google+Pixel+XL+32GB%22" target="_blank">Google Pixel XL 32GB im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 1: Google Pixel

<strong><br>Note: 1,29</strong><br><br>…. Pixel bekommen Sie ein rundes Android-Paket mit den neuesten Features wie Google Assistant und dem Pixel Launcher. Hinzu kommen die extrem hohe Performance und die daraus resultierende flüssige Bedienung. Die Kamera knipst starke Fotos und das Design ist nicht nur schick, sondern auch funktional. Allerdings fehlt die Wasserfestigkeit und man könnte auch über einen nicht vorhandene Speichererweiterung meckern - wenn da nicht der unbegrenzte Online-Speicher wäre. Schade ist, dass Google die Preise auf Apple-Niveau hebt, früher waren die Nexus-Geräte gut und günstig, heute ist das Pixel gut und sehr teuer. <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=%22Google+Pixel+32GB%22" target="_blank">Google Pixel 32GB im PC-WELT-Preisvergleich</a> <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=%22Google+Pixel+128GB%22" target="_blank">Google Pixel 128GB im PC-WELT-Preisvergleich</a>

Display: Edge-Screen gegen FHD-Bildschirm

Das längliche Display-Format des Galaxy S8 kommt der Haptik zu Gute, hat aber Nachteile: Nicht jede App wird direkt in der gestreckten Form angezeigt, das können Sie in den Einstellungen allerdings anpassen. Und Videos haben ein anderes Seitenverhältnis, weshalb Sie entweder einen schwarzen Balken im Display haben oder bei Vollbild Teile des Videos abgeschnitten sind. Insgesamt ist das AMOLED-Display aber mit maximal WQHD+ extrem scharf und zeigt knackige Farben.

OnePlus bleibt bei seinem Flaggschiff Full-HD treu. Wenn man ehrlich ist, fällt die “geringere” Auflösung bei einer Größe von 5,5 Zoll auch gar nicht auf - richtig relevant wird es erst beim Einsatz in einer VR-Brille. Das OnePlus 5 bietet außerdem einen Lesemodus, bei dem die Farbe heruntergeregelt wird. Das Display zeigt Inhalte außerdem sehr warm an, was gerade beim Lesen die Augen entspannt.

Am Ende sind wir aber vom Display des Galaxy S8 mehr begeistert - Samsung baut einfach geniale Bildschirme.

Performance: Leistung satt

Das S8 arbeitet mit der eigenen Octa-Core-CPU Exynos 8895 mit maximal 2,3 GHz sowie 4 GB RAM. Im OnePlus 5 sitzt hingegen der starke Snapdragon 835 mit maximal 2,45 GHz Taktung. Je nach Modell wird er durch 6 oder gar 8 GB RAM unterstützt. Also bietet das OnePlus 5 bis zu doppelt so viel Arbeitsspeicher. In den allermeisten Fällen sind aber bereits die 4 GB Arbeitsspeicher des S8 völlig ausreichend, um viele Apps gleichzeitig zu nutzen.

Beide Prozessoren wurden im 10nm-Verfahren gefertigt und sind unter anderem deshalb extrem leistungsstark bei hoher Energieeffizienz. Im Antutu Benchmark sind beide Geräte mit über 173.000 Punkten etwa gleich auf. Im 3D Mark hat das OnePlus 5 aber deutlich die Nase vorn mit über 40.000 zu knapp 29.000 Punkten.

In der Praxis - auch unter Volllast - sind beide Smartphones extrem schnell und es macht Spaß, darauf zu zocken oder allgemein die Handys zu bedienen, weil sie ohne nervige Ruckler auskommen und die Bedienung sehr smooth ist.