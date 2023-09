Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 200 MB/s und einer maximalen Schreibgeschwindigkeit von 130 MB/s überträgt die Samsung microSD Pro Ultimate Bilder, Videos und Games in einem für mobile Speicher beeindruckenden Tempo. Durch den 6-fach Schutz vor Wasser, extremen Temperaturen, Röntgenstrahlen, Verschleiß, Stürzen und magnetischen Feldern sind die Daten weitestgehend gegen äußere Einflüsse resistent.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Die microSD Pro Ultimate ist für Smartphones, Tablets, Kameras, Drohnen und weitere Anwendungen konzipiert, bei denen es auf Schnelligkeit und Kapazität ankommt. Neben der hohen Geschwindigkeit bietet sie auch Platz für Bilder, Videos und Games. In der 512 GB-Variante ist zum Beispiel Patz für bis zu 17 Stunden 4K-Filmmaterial oder 88.000 Fotos in 4K-Auflösung. Die Version mit USB-Kartenleser passt an alle gängigen PCs und Notebooks und kann auch als Recorder für kompatible Smart TVs fungieren.

"Mit der Pro Ultimate bieten wir einen neuen Benchmark in Sachen Geschwindigkeit", sagt Mirco Lomb, Product Manager Storage bei Samsung Electronics. "Das Übertragen von Fotos und Filmen gelingt in kurzer Zeit, was vor allem Smartphone-, Kamera- und Drohnenbesitzer zusätzliche Freude bereiten kann. Außerdem führen schnelle Ladezeiten von Games zu mehr Spielspaß - ganz gleich, ob zuhause oder unterwegs."

Preis und Verfügbarkeit

Die Pro Ultimate Speicherkarten sind ab dem 29. August 2023 erhältlich und kosten mit SD Adapter und 128 GB 22,90 Euro, mit 256 GB 39,90 Euro und mit 512 GB 82,90 Euro. Die Version mit USB-Adapter kostet jeweils sieben Euro mehr. Samsung gewährt dazu 10 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer.

Weitere Informationen auch zu den übrigen SD-Kartenangeboten verrät Samsung unter diesem Link.