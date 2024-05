Der koreanische Samsung-Konzern ergänzt die BAR Plus- und FIT Plus-Reihe um drei Modelle mit 512 GB Speichervolumen. Ein neuer hausinterner Rekord, der jedoch ohne Kompromisse bei der Größe und der Geschwindigkeit einhergeht. Für Lesetransferraten von bis zu 400 MB/s und Schreibspeed bis zu 110 MB/s sorgt die USB 3.2-Schnittstelle. Damit wechseln selbst größere Datenmengen vom PC oder Notebook schnell auf die kleinen USB-Sticks und zurück. So lässt sich ein 3 GB großes UHD-Video in etwa 8 Sekunden auf einen PC übertragen.

Stilvoll und robust

Die Sticks der BAR Plus-Reihe besitzen ein stilvolles und robustes Metallgehäuse in den Farben Champagner Silver oder Titan Gray. Die Ummantelung sorgt - neben der eingeschränkten Hersteller-Garantie von fünf Jahren - für mehr Sicherheit, und durch die integrierte Öse lässt sich der Stick gegen Verlust am Schlüsselring oder Band befestigten.

Die FIT Plus-Modelle beeindrucken vor allem durch ihr Miniaturformat. Das kompakte Design eignet sich gut für die Speichererweiterung bei Laptops und Smart TVs oder PCS, wo es gerne mal Platzprobleme mit anderen Steckern oder USB-Geräten geben kann. Auch als Datenträger im Auto stören sie durch ihre Größe keine anderen Anschlüsse und sind der ideale MP3-Datenträger für passende Audioanlagen.

"In Sachen Kapazität gibt es keinen größeren USB Flash Driver aus unserem Haus", sagt Robert Susak, Product Manager Brand Memory bei der Samsung Electronics GmbH. "Mit dem Launch der drei Modelle bedienen wir die steigende Nachfrage nach handlichen Speichern, auf die problemlos hochauflösende Fotos, 4K-Videos und umfangreiche Präsentationen passen. Zugleich ist das Äußere der BAR Plus- und FIT Plus-Reihen an unterschiedliche Einsatzszenarien angepasst, sodass wir die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden bedienen können."

Verfügbarkeit und Preise

Die USB-Sticks der FIT Plus- und BAR Plus-Serien mit 512 GB sind laut Samsung Deutschland ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beträgt für alle drei Modelle 95,90 Euro.