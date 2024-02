Etwa ein Jahr nachdem Samsung mit der 990 Evo Pro eine schnelle NVMe-SSD für professionelle Anwender vorgestellt hat, bringt das Unternehmen nun die 990-Evo-Serie (ohne Pro) auf den Markt. Sie unterstützt PCIe 4.0 sowie 5.0 und erreicht nach Angaben des Herstellers sequentielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 5.000 MBit/s beziehungsweise 4.200 MBit/s.

Die zufällige Lese- und Schreibgeschwindigkeit der 990 Evo soll mit 700.000 bis 800.000 IOPS deutlich höher wie die des Vorgängers 970 Evo Plus mit bis zu 620.000 beziehungsweise 560.000 IOPS sein. Die neuen Modelle sind die ersten internen NVMe-SSDs von Samsung, die zwei PCIe-5.0-Landes unterstützen. Bei PCIe 4.0 sind es vier Lanes.

Geringere Hitzeentwicklung

Das soll nicht nur für eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit, sondern auch für eine geringere Wärmeentwicklung und einen niedrigeren Stromverbrauch sorgen. Samsung verspricht zudem weniger Leistungseinbrüche wegen einer zu hohen Wärmeentwicklung etwa bei beengten Notebooks.

Laut Daniel Maric, MX Brand Memory Produktmanager bei Samsung Electronics Germany erreichen die NVMe-SSDs der 990-Evo-Serie trotz der nur zwei Lanes "Bestwerte in Tests wie 3DMark und PCMark 10". Damit sollen sie sich für Gaming, 4K-Videobearbeitung, Erstellung hochauflösender Grafiken, Datenanalysen und vieles mehr eignen. Zielgruppe ist aber eher der allgemeine Consumer und weniger der Profi.

Samsung bietet die Evo 990 in den Kapazitäten 1 sowie 2 TByte an. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 114,90 Euro für das kleinere Modell beziehungsweise 189,90 Euro für das größere Modell. Als Bezugsquelle listet die Handelsvergleichsplattform ITscope Littlebit, Wortmann, Also, Cyperport, everIT, Octo IT, Notebooksbilliger, COS Computer, Api und einige mehr auf.