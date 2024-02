Eine interessante Mischung an Gästen aus den unterschiedlichsten Sportarten hatte Samsung zur Partnerkonferenz nach Frankfurt eingeladen.

Jasmin Haasbach, VP bei der E-Sports-Liga ESL, Marcel Föhr, ehemaliger Weltklasseläufer und mittlerweile Sportjournalist bei der ARD, Olympiasieger im Gewichtheben, Matthias Steiner und Gordon Herbert, der als Trainer die deutsche Basketball-Nationalmannschaft zum Weltmeistertitel führte, gaben Einblicke, wie KI bereits heute im Sport eingesetzt wird, und welchen Stellenwert sie künftig haben wird.

Natürlich standen die über 200 Partner im Mittelpunkt. So wurden die besten Partner mit Awards ausgezeichnet. Wie die Auszeichnungen und der erfolgreiche Konferenztag an der gut sortierten Bar im Palais Frankfurt begossen wurden, seht Ihr in unserer Bildergalerie.