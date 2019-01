Auf der diesjährigen CES wird Samsung ein zweites Modell seiner Micro-LED-TV-Reihe mit dem Namen "The Wall" präsentieren. Offenbar war das 2018 präsentierte 146-Zoll-Gerät nicht groß genug. Daher werden die Koreaner 2019 ein neues "The Wall"-Modell vorstellen, das sich über unglaubliche 219 Zoll erstreckt.

"The Wall" gibt denen, die es sich leisten können, Grund zum Angeben, aber für den typischen Verbraucher ist das Gerät nicht allzu praktisch. Deshalb setzt Samsung seine Micro-LED-Technologie in einem etwas bescheideneren Rahmen um: Ein 75-Zoll-4K-UHD-Modell, das es "The Window" nennt. Ein 75-Zoll-Display ist immer noch ziemlich groß, aber es passt zumindest an die durchschnittliche Wohnzimmerwand.

Die "Wall"-TV-Reihe ist insofern modular aufgebaut, als sie aus mehreren Unterpaneelen besteht, die so angeordnet werden können, dass sie unterschiedliche Seitenverhältnisse und Formen erzeugen, wie in der untenstehenden Abbildung, die an eine Museumswand erinnert, gezeigt.

Micro-LEDs sind, ähnlich wie OLEDs, winzige, selbstleuchtende Farbpixel, die vollständig ausgeschaltet werden können, um echtes Schwarz zu ermöglichen - im Gegensatz zur LCD-Technologie mit LED-Hintergrundbeleuchtung, bei der Lichtaustritt ein ständiges Problem darstellt. Im Gegensatz zu OLEDs sind Micro-LEDs nicht organisch; als solche unterliegen sie nicht dem Zerfall oder dem Verlust der Helligkeit im Laufe der Zeit. Ein Komplettausfall kann unter Umständen vorkommen, ein Zerfall über die Zeit ist ausgeschlossen.

Samsungs QLED-TVs mit Quantum-Dot-Technologie werden 2019 mit 8K UHD ausgestattet. Die QLEDs sind wohl die besten LCD-Fernseher mit LED-Hintergrundbeleuchtung auf dem Markt. 8K wird also eine ordentliche Verbesserung sein, wenn Filmmaterial in dieser Auflösung auf den Markt kommt. Die 2019er Versionen von Samsungs Lifestyle-TVs „The Frame“ und „Serif“ werden ebenfalls mit der Quantum-Dot-Technologie hergestellt; als solche sollten sie noch hellere und "farbechtere" Bilder ausliefern.