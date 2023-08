Einer Mitteilung von SAP zufolge soll Vargiu-Breuer die HR-Organisation des Konzerns leiten und die weitere Transformation der Personalstrategie vorantreiben. Die neue Personalerin kommt von Siemens Energy, wo sie seit der Abspaltung des Konzerns von der Münchner Mutter Ende 2019 als Global Head of HR den weltweiten Personalbereich aufgebaut hatte.

Ihre Vorgängerin Sabine Bendiek hatte bei SAP zuletzt auch die Rolle des Chief Operating Officer (COO) inne. Zum 1. Januar 2024 soll Sebastian Steinhäuser diese Position mit übernehmen. Er ist bereits Chief Strategy Officer und wird wie bisher an den Vorstandssprecher Christian Klein berichten. Vargiu-Breuer kann sich also ganz auf das Personalressort konzentrieren.

Wie das Handelsblatt mit Bezug auf SAP-interne Quellen berichtet, soll Bendiek bei SAP in der Kritik gestanden haben. Sie habe sich zu sehr auf das operative Geschäft konzentriert und im Personalbereich zu wenige Impulse gesetzt, so die Wirtschaftszeitung. SAP-Mitgründer und Aufsichtsratssprecher Hasso Plattner lässt sich in einer Mitteilung anders zitieren. Er bedankt sich darin bei Bendiek, die nach seiner Darstellung sowohl auf Personal- als auch operativer Ebene "entscheidende Weichen für eine erfolgreiche und nachhaltige digitale Transformation des Unternehmens" stellen konnte.

Vargiu-Breuer soll neue Impulse setzen

"Mit Gina Vargiu-Breuer haben wir eine herausragende Führungskraft gefunden, die unsere laufende digitale Transformation auch auf Personalseite weiter vorantreiben und entscheidende Impulse setzen kann", sagt Plattner. Die Neue war vor ihrer Zeit bei Siemens Energy für den Siemens-Konzern tätig, wo sie unter anderem in Asien, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten verschiedene operative und strategische Rollen im Personalbereich innehatte. Die Managerin verfügt über einen Abschluss in Wirtschaftspsychologie der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.

Vargiu-Breuer hat in Walldorf erst einmal einen Drei-Jahres-Vertrag unterzeichnet und wird ihren Sitz in der SAP-Firmenzentrale haben. Auf die neue Personalchefin kommt einiges an Arbeit zu. Im Zuge einer Restrukturierung hatte SAP 3.000 Arbeitsplätze gestrichen und ein Sparprogramm aufgesetzt, das Neueinstellungen und Geschäftsreisen erschwert. Laut Handelsblatt möchte das Unternehmen nach überstandener Corona-Pandemie die Mitarbeitenden wieder verstärkt in den Firmenbüros sehen, außerdem werde zu einer "Performance-Kultur" mit klassischen Leistungsbeurteilungen zurückgekehrt. (hv)