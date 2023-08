Mit der XMG Oasis (Mk2) stellt XMG, die Gaming-Marke der Schenker Technologies GmbH, eine rundum verbesserte Version seiner externen Laptop-Wasserkühlung vor. Die für die aktuelle Highend Gaming-Notebooks Neo 16 und Neo 17 aus gleichem Hause kompatible Kühllösung zeichnet sich durch eine überarbeitete Pumpe mit geringerer Minimaldrehzahl, höheren Bedienkomfort und ein neues Gehäusedesign aus. Eine alternative Version für ältere XMG-Notebooks ist ebenfalls verfügbar.

Mehr Leistung, bessere Kühlung

Neben offensichtlichen Änderungen beim kompakteren, stabileren Gehäuse und einer regelbaren Zwei-Zonen-RGB-Beleuchtung für Lüfter und Wasserstand wurde auch die Pumpleistung optimiert. Das Herzstück ermöglicht durch die von 60 auf 40 Prozent reduzierte Minimaldrehzahl einen deutlich leiseren Betrieb. So erreicht die Pumpe ein Fördervolumen von 145 ± 20 Liter pro Stunde gegenüber der Maximalleistung von 240 ± 30 L/h.

Durch Feintuning konnten die XMG-Nerds zudem die Lüfterkurven der Wasserkühlung und den Laptops aus der XMG NEO-Serie (E23) optimieren. Damit ist auch das Gesamt-Setup in typischen Gaming-Szenarien (Grafikkarte unter Volllast) deutlich leiser. Mit maximaler Last auf CPU und GPU ist die Oasis weiterhin in der Lage, ihre volle Leistung abzurufen, um dauerhaft hohe Boost-Takte aufrechtzuerhalten. Im Systemleerlauf schalten Pumpe und Lüfter der Oasis automatisch ab und springen erst wieder an, wenn Prozessor und Grafikkarte wieder stärker gefordert werden.

Verbesserter Bedienkomfort

Das neue Gehäuse hat einen größeren Einfüllstutzen für destilliertes Wasser, was das Hantieren mit einem Einfülltrichter erspart. Die gesteckte Gummiverschlusskappe wurde durch einen wasserdichten Schraubverschluss ersetzt, das Sichtfenster wurde vergrößert und die RGB-Beleuchtung erleichtert das Ablesen des Wasserstands. Sämtliche Anschlüsse sind bei der neuen Version auf der Rückseite. Die praktischen Magnetanschlüsse der neuen NEO-Serie sind jetzt auch an der Oasis Mk2 angebracht, so dass die Schläuche in beide Richtungen passen.

Wartungsfreundliches Innenleben

Das Seitenteil ist mit Innensechskantschrauben statt zuvor mit Clips befestigt und erleichtert die eventuelle Reinigung des Radiators mit Druckluftspray. Die Interaktion zwischen Kühlung und Laptop sowie die Steuerung über das Control Center erfolgen weiterhin via Bluetooth. XMG bietet die Oasis (Mk2) auch mit alternativem Schlauchsatz für die älteren XMG NEO 15 (E22), NEO 15 und NEO 17 (M22) oder CORE 15 (M22) an. Damit trägt XMG der hohen Akzeptanz der externen Notebook-Wasserkühlung bei der eigenen Kundschaft Rechnung, nach der rund 40 Prozent XMG NEO (E23)-Kunden auch die Oasis (Mk1) mitorderten - einzelne und nachträglich verkaufte Einheiten nicht mit eingerechnet.

Im Lieferumfang der XMG Oasis (Mk2) sind neben einem Schlauchpaar, ein abnehmbares Stromkabel zur Energieversorgung über das Laptop-Netzteil, ein Liter UV-bestrahltes und deionisiertes destilliertes Wasser, ein Innensechskantschlüssel, ein Drainage-Adapter zum leichteren Ablassen des Wassers aus Notebook und Wasserkühlung sowie Reinigungszubehör enthalten.

Preise und Verfügbarkeit

Die XMG Oasis (Mk2) ist ab sofort im Schenker-eigenen Shop bestware.com und bei weiteren Online-Händlern verfügbar. Es gibt sie sowohl als einzeln kaufbare Nachrüstlösung als auch als optionales Zubehör beim Neukauf eines kompatiblen Notebooks über den Laptop-Konfigurator bei XMG. Die zur XMG NEO-Serie (E23) kompatible Version kostet 199 beim Kauf mit Laptop, als Einzelkauf 219 Euro, genau so viel kostet die Version mit alternativem Schlauch, jeweils unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer.

Die ältere Oasis (Mk1) wurde im Preis gesenkt und kostet jetzt mit 2023er Laptop 149 Euro, als Einzelkauf 179 Euro. In Kombination mit einem 2022er Laptop-Modell werden 129 Euro fällig, im Einzelkauf 149 Euro.