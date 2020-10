Nachdem die Konkurrenten Telekom und Vodafone vorangeprescht sind, will nun auch O2 den 5G-Netzausbau vorantreiben und den LTE-Nachfolger in Städten und in ländlichen Regionen zu den Kunden bringen. Damit davon neben den Privat- auch die Firmenkunden profitieren, bringt der Münchner Mobilfunkbetreiber ab dem 12. Oktober 2020 mit O2 Business Unlimited ein Portfolio von Mobilfunktarifen mit unlimitiertem Sprach- und Datenvolumen auf dem deutschen B2B-Mobilfunkmarkt - inklusive 5G.

Alle neuen O2 Business Unlimited Tarife enthalten das Komplettpaket aus Telefonie, SMS und unbegrenztem Datenvolumen, unterschieden wird "lediglich" durch die maximal verfügbare Geschwindigkeit. Die Differenzen haben es jedoch in sich. So unterstützt der Einsteigertarif O2 Business Unlimited Basic trotz 5G-Unterstützung lediglich 3 Mbit/s maximale Geschwindigkeit im Down- und Upload und eignet sich somit bestenfalls für den mobilen Zugriff auf E-Mails oder gelegentliches mobiles Surfen abseits des Arbeitsplatzes.

Das Streamen von hochauflösenden Videos oder Internet-Anwendungen mit ähnlich hohen oder höheren Bandbreitenanforderungen sind dagegen - wie O2 selbst einräumt - nicht oder nicht uneingeschränkt möglich. Dafür zahlen O2 Business Kunden 25 Euro im Monat. Im Vertrag enthalten sind unter anderem 15 GB Datenvolumen EU-Roaming plus, die Nutzung von ausländischen 5G-Netzen ist aber nicht möglich. Weitere Details zu den einzelnen Tarifen finden Sie auf der O2-Webseite.

Die Nutzer des Tarifs O2 Business Unlimited Smart sind etwas besser gestellt, zahlen mit 35 Euro aber auch 10 Euro mehr im Monat. Mit bis zu 10 Mbit/s Datenübertragungsrate in beiden Richtungen können sie dafür etwa an HD-Videokonferenzen teilnehmen oder ihr Gerät als mobilen Hotspot nutzen. In diesem Tarif ist die Datennutzung im EU-Ausland, Norwegen, Liechtenstein, Island und der Schweiz gemäß EU Fair Use Policy auf 20 GB pro Abrechnungsmonat beschränkt. Die Nutzung im Ausland ist nicht im 5G Netz möglich.

Mit Höchstgeschwindigkeit (für O2-Verhältnisse) und ohne Limit surfen Kunden, die sich für den Top-Tarif O2 Business Unlimited Max entscheiden. Im neuen 5G-Netz sollen demnach bis zu 300 Mbit/s möglich sein, im deutschen LTE-Netz werden laut O2 Geschwindigkeiten von 51,7 Mbit/s beziehungsweise bis zu 50 Mbit/s für ehemalige Kunden der E-Plus Service GmbH & Co. KG, die automatisch auf ein O2-Produkt umgestellt wurden, erreicht. Ebenfalls enthalten in den für 60 Euro monatlich erhältlichen Paket sind 35 GB EU-Roaming sowie eine Telefonie- und SMS-Flat für das EU-Ausland.

Alle drei Tarife lassen sich zudem durch zusätzliche Optionen wie Multicards, erweiterte Roaming-Optionen für das Ausland, Telefonie- und SMS-Flatrates für unterschiedliche Ländergruppen, nationale Festnetznummern oder auch Hardware erweitern.

Für Unternehmen ohne großen Datenbedarf gibt es weiterhin die O2 Business Blue Tarife mit einem festgelegten Datenvolumen. Auch in diesen Tarifen ist die 5G-Nutzung inklusive.

Das bieten Telekom und Vodafone

Auch bei den Konkurrenten Telekom und Vodafone finden Business-Kunden bereits Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen, auch im 5G-Netz. Anders als bei den O2-Business-Tarifen Unlimited Basic und Smart gibt es hier aber keine Drosselung der Geschwindigkeit, weshalb Business Mobil XL Plus und Red Business Prime Unlimited von den Leistungen eher mit Unlimited Max vergleichbar sind.

Andererseits müsste man bei 3 Mbit/s Bandbreite, wie sie O2 Business Unlimited Basic bietet, schon sehr ausgiebig surfen, um ein Datenvolumen von 6 GB, wie es etwa der Tarif Business Mobile S von der Telekom (32 Euro) anbietet, zu erreichen.

Was den Netzausbau mit 5G betrifft, spielt insbesondere die Telekom in einer anderen Liga, aber auch Vodafone treibt insbesondere in den Städten die Entwicklung voran.

Im Gegensatz dazu schaltet O2 am 3.Oktober sein 5G-Netz in Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt live. Gestartet wird mit 150 Stationen, die aktuell nur im für die Abdeckung größerer Flächen weniger geeigneten Frequenzbereich von 3,6 Ghz funken. Bis Ende 2022 sollen hierzulande dann aber 30 Städte mit 5G versorgt werden.

Was bleibt, ist ein gewisser Preisvorteil von O2 gegenüber Telekoms Business Mobil XL Plus (74 Euro) oder Red Business Prime Unlimited (79 Euro) von Vodafone.