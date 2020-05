Um einen Screenshot eines Inhalts auf dem iPhone oder iPad-Bildschirm anzufertigen, benötigt man keine weitere Digitalkamera. Ebenso wenig muss man das Gerät dazu auf den nächsten Kopierer oder Scanner legen, um ein Bildschirmfoto zu erstellen.

Screenshot mit iPad erstellen

Mit den Bordmitteln von iOS fertigt man den Screenshot ganz einfach an, indem man gleichzeitig die Home-Button und den Ein/Aus-Schalter drückt. Der Ein/Aus-Schalter ist auch bei den neuen Modellen der iPad-Pro-Reihe weiterhin oben angebracht. Das ist der ganze Trick. Der Bildschirm wird kurz weiß, es ertönt ein Geräusch wie von einem Kameraverschluss.

iOS 13: Ganze Seite fotografieren

Sie wollen jemanden eine komplette Seite im Web auf einem Screenshot präsentieren? Bisher mussten Sie zu diesem Zweck ja mehrere Bilder anfertigen und diese in einem Bildbearbeitungsprogramm mühsam zusammenfügen – oder Ihrem Gegenüber diesen Job überlassen, respektive diese im Kopf zu "stitchen".

Mit iOS 13 und iPadOS 13 wird das nun bequemer, bis dato aber nur mit Apples eigenem Browser Safari. Denn hat man den Screenshot ausgelöst – mit der weiter unten beschriebenen Methode – und tippt auf das auf dem Bildschirm schwebende Foto, kommt man nun in eine neue Ansicht, in der man das Bild nicht nur beschneiden oder mit Anmerkungen versehen kann. Denn nun besteht auch die Option, die "Ganze Seite" vom iPhone oder iPad aufnehmen zu lassen. Tippen Sie dafür auf die entsprechende Schaltfläche oben links. Anders als nur der Bildschirminhalt, den iOS als PNG speichert, erstellt das System aus der ganzen Seite ein PDF.

Der aufgenommene Screenshot wird Ihnen nun auf dem Bildschirm angezeigt. Am unteren Bildschirmrand werden Ihnen verschiedene Werkzeuge angezeigt, mit denen Sie den Screenshot direkt bearbeiten können. Außerdem können Sie den Screenshot direkt verschicken, z. B. Per E-Mail oder mit Apps wie Whatsapp. Außerdem können Sie den Screenshot beschneiden. An den Kanten des Screenshots finden Sie Markierungen, mit denen Sie den Bildausschnitt nach belieben verkleinern können. Um das Bildschirmfoto innerhalb des beschnittenen Bereichs auszurichten, benutzen Sie einfach zwei Finger und bewegen den Screenshot solange, bis der Ausschnitt passt.

Über den „Fertig“-Button am oberen linken Bildschirmrand können Sie schließlich den Screenshot entweder speichern, oder auch direkt wieder verwerfen. Wenn Sie das Bild speichern, landet es in der Fotos-App des iPad und zwar nicht nur in der auch Kamera-Rolle genannten Sammlung aller Fotos, sondern auch in dem für Screenshots auf iPhone, iPad, Apple Watch und Mac vorgesehenen intelligenten Album "Bildschirmfotos".

Screenshot mit iPhone erstellen

Wenn Sie in Besitz eines iPhone 8 oder älter sind, gehen Sie genauso vor wie beim iPad. Die Ein/Aus-Taste finden Sie am iPhone ab der Modellgeneration 6 oben am rechten Rand des Gehäuses, zuvor (bis einschließlich iPhone 5S und auch im iPhone SE) war der Schalter oben angebracht. Die Home-Taste indes ist der einzige Knopf auf der Vorderseite des iPhones. Es empfiehlt sich, zunächst den Ein/Aus-Schalter zu drücken und dann auf die Home-Taste zu gehen, denn ein etwas längerer Druck auf diese aktiviert Siri – Sie laufen also Gefahr, mit dem Sprachassistenten verbunden zu werden, wenn sie nicht schnell genug auch den Ein/Aus-Schalter betätigen.

Bei einem iPhone X, iPhone XS (Max) oder iPhone 11 ist das Vorgehen etwas anders. Das liegt daran, dass mit dem iPhone X der Homebutton verschwand. Um ein Screenshot anzulegen, drücken Sie gleichzeitig den Ein/Aus-Schalter auf der rechten Seite und die Lauter-Taste links.

Ebenso wie auf dem iPad haben Sie die Möglichkeit, den Screenshot direkt nach dem Erstellen zu bearbeiten. Die Leiste am unteren Bildschirmrand gibt Ihnen die gleichen Möglichkeiten. Auch das Beschneiden des Screenshots funktioniert genauso, nämlich über die blauen Markierungen an den Bildrändern. Um den Bildausschnitt zu bewegen, benutzen Sie zwei Finger und verschieben den gewählten Bereich.

Screenshot mit der Apple Watch erstellen

Noch bis zu dem Betriebssystem Watch-OS 3.2 entstand so mancher Screenshot auf der Apple Watch unbeabsichtigt. Denn Sie haben den Bildschirminhalt festgehalten, wenn Sie die digitale Krone und die Seitentaste daneben gleichzeitig gedrückt haben. Dass das Foto entsteht, erkennen Sie am kurz aufblinkenden Bildschirm.

Bei späteren Versionen des Betriebssystems hat Apple eine Sicherung eingebaut. Bevor Sie einen Screenshot aufnehmen können, müssen Sie diese Funktion zunächst einmal am iPhone aktivieren. Den Regler „Bildschirmfotos aktivieren“ finden Sie in der Watch-App im Bereich „Allgemein“. Am darauffolgenden Aufnahmeverfahren hat sich nichts geändert. Auch die fertigen Screenshots landen wie gehabt in der Foto-App auf dem verbundenen iPhone.

Für die Bildschirmaufnahmen von der Apple Watch gilt das Gleiche wie für die Screenshots bei iPhone, iPad und iPod: Lediglich der gesamte Screen lässt sich ablichten. Ausschnitte daraus sind leider nicht möglich. Wenn trotzdem nur ein Teil des Bildschirminhaltes tatsächlich festgehalten werden soll, lässt sich das nur im Menü bestimmen, das sich nach dem Anfertigen eines Screenshots öffnet. Bei der Apple Watch gibt es diese Möglichkeit aber überhaupt nicht. Ebenso wenig lässt sich das Format der Bilder wählen, iOS speichert sie stets als PNG.

Möchten Sie einen Screenshot beschneiden, öffnen Sie diesen auf Ihrem iPhone und tippen Sie zunächst auf „Bearbeiten“ und danach auf das Ausschneiden-Symbol. An den Kanten des Screenshots finden Sie Markierungen, mit denen sich der Bildausschnitt nach Belieben verkleinern lässt. Zum Ausrichten des beschnittenen Bereichs innerhalb des Bildschirmfotos, benutzen Sie einfach zwei Finger und bewegen den Screenshot daraufhin solange, bis der Ausschnitt passt. Über den Haken rechts unten können Sie das bearbeitete Bild dann speichern. Gefällt es Ihnen nicht, können Sie es über das X-Symbol links unten verwerfen.

Wenn Sie das bearbeitete Bild speichern, landet es nunmehr in der Fotos-App Ihres iPhones, und zwar nicht nur in der Kamera-Rolle genannten Sammlung aller Fotos, sondern auch im für Screenshots vorgesehenen intelligenten Album „Bildschirmfotos“.

Screenshots vom iPhone, iPad auf den Mac übertragen

Ist der Mac aus einer neueren Generation, kann man Airdrop bemühen, die drahtlose Technologie überträgt die Fotos bzw. Screenshots in einen der Finder-Ordner auf dem Mac. Ab da aus kann man sie bearbeiten, verschicken oder archivieren. Ohne Airdrop wird jedoch die Sache etwas mühseliger: Klar, Mail oder iMessage würden auch tun, nun verlangt diese Methode einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand.

Leichter und schneller geht es, wenn man das iPhone oder iPad an den Mac anschließt und Vorschau startet. Über die Menüleiste "Ablage" wählt man "Von iPhone/iPad importieren". Das Dialogfenster erlaubt das Speichern in unterschiedlichen Ordnern, das gleichzeitige Löschen vom iPhone, die Listenansicht erlaubt zudem eine detaillierte Ansicht in die technischen Daten wie Blende, ISO, Standort etc.

iPhone-Screenshots übertragen, ohne sie in der Fotos-Apps zu speichern

Ab iOS 11 gibt es eine elegante Methode, wie man den iOS-Bildschirm aufnimmt, das Bild davon verschickt und es wieder löscht, ohne die Fotos-App damit zu vermüllen. Das geht über das Bearbeiten-Menü. Nachdem das Bildschirmfoto aufgenommen wurde, tippen Sie auf die Vorschau davon in der linken unteren Ecke. Über den Pfeil nach oben kann man das Bild verschicken, aber auch davor bearbeiten. Der Tipp auf "Fertig" bringt zwei Möglichkeiten: "In 'Fotos' sichern" oder "Löschen". Nach dem Tipp auf "Löschen" verschwindet das Bild im Papierkorb und wird in der Fotos-App nicht gespeichert.

Screenshot am iPhone per App

Im iTunes-Store finden sich natürlich auch diverse Apps, mit denen Sie Bildschirmfotos anfertigen können. Diese bieten dann beispielsweise automatische Skalierung auf verschiedene Device-Größen an, sodass sie immer perfekt aussehen, egal auf welchem iPhone. In den meisten Fällen dürfte aber unser Tatenkombinations-Tipp (Home-Button und den Ein/Aus-Schalter gleichzeitig gedrückt halten) für die meisten Einsatzzwecke ausreichen. (Macwelt)