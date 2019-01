SEPPmail hat Roman Stadlmair mit dem Aufbau des Geschäfts in Österreich betraut. Als Vertriebs- und Partnermanager Österreich verantwortet Stadlmair alle Vertriebsaktivitäten, die Strategien für den Ausbau des Geschäfts sowie die Partnerbetreuung in Österreich. Ziel ist es dem Unternehmen zufolge zunächst, die bestehende Partnerlandschaft zu pflegen und die direkte Betreuung vor Ort zu gewährleisten.

Nach einem Studium an der Universität Wien fand Stadlmair unter anderem über GE Capital IST in die IT-Branche. Dort war er über acht Jahre lang angestellt, unter anderem in verantwortlichen Positionen in Vertrieb und Technik. Es schlossen sich knapp vier Jahre als Key Accont Manager bei NetIQ an, bevor Stadlmair sich 2004 selbstständig machte. Seitdem war er als Unternehmensberater für nationale und internationale Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig.

"Wir freuen uns, dass wir mit Roman Stadlmair einen erfahrenen IT-Experten für uns gewinnen konnten", sagt Günter Esch, Geschäftsführer der SEPPmail Deutschland GmbH. "Mit seinem tiefgreifenden Know-how und Netzwerk in dieser Branche wird er uns beim Ausbau der Vertriebskanäle in Österreich unterstützen und Projekte gemeinsam mit unseren Partnern begleiten, um auf diesem Wege unsere Marktposition weiter zu stärken."

Die Produkte von SEPPMail werden in Deutschland über Infinigate und Nesedo an den Handel geliefert. In der Schweiz arbeitet der Hersteller mit Boll zusammen, in Österreich mit Infinigate und Corex. Das inhabergeführte Unternehmen SEPPmail vertreibt seit über zehn Jahren eine patentierte Technologie für den spontanen, sicheren E-Mail-Verkehr. Elektronische Nachrichten werden dazu verschlüsselt und auf Wunsch mit einer digitalen Signatur versieht.

Die E-Mail-Security-Technologie von SEPPmail eignet sich für Firmen jeder Größe. Sie ermöglicht es zum Beispiel Steuerberatern mit ihren Kunden spontan verschlüsselt zu kommunizieren, ohne dass die dazu eine Software installieren müssen. In der E-Mail wird eine kurze Handlungsanweisung mitgeliefert, nach der Auswahl und Vergabe eines Passworts kann die E-Mail als HTML-Dokument geöffnet und beantwortet werden.