Alle drei Sharkoon-Systeme sind mit leistungsstarken, adressierbaren RGB-PWM-Lüftern, CPU-Kühlern mit Kupferplatte sowie flexiblen Schläuchen ausgestattet. Die S70 RGB hat als Einsteigermodell die geringsten Ausmaße und eine Standard-Wärmeleitpaste, während sich S80 RGB und S90 RGB an anspruchsvollere PC-Konfigurationen richten. Durch zwei beiliegende Montagehalterungen passen die Kühler für Intel- und AMD-CPUs.

Gut gekühlt und reichlich bunt

Die S70 RGB und S80 RGB verfügen beide über einen 240-Millimeter-Radiator mit zwei Lüftern. Unterschiede gibt es bei der CPU-Kühlergröße, dem Logo und der Wärmeleitpaste bei gleichen technischen Leistungsdaten. Bei allen drei Wasserkühlungen kommen RGB-PWM-Lüfter zum Einsatz, die in ihrer Beleuchtung programmierbar sind und in einem Drehzahlbereich von 600 bis 2.000 Umdrehungen pro Minute individuell geregelt werden können. Für ein einfaches Kabelmanagement lassen sich die Lüfter mittels "Daisy Chain" in Reihe schalten.

Die Sharkoon S90 RGB hat einen 360-Millimeter-Radiator mit drei Lüftern á 120 Millimeter Durchmesser. Um die entstehende Wärme bestmöglich abzuleiten, wird bei der S80 RGB und der S90 RGB die hochwertigere Wärmeleitpaste Dowsil TC-5888 mitgeliefert. Der Einbau der All-in-One-Wasserkühlungen wird durch die flexiblen 40 cm langen, textilummantelten Schläuche vereinfacht. Sie können an der Front-, Ober- oder Unterseite von nahezu allen Gehäusen montiert werden, die für 240- oder 360-Millimeter-Radiatoren vorbereitet sind.

Der CPU-Kühler der S80 RGB und S90 RGB kommt mit einem luxuriösen Infinity-Spiegel-Effekt, Diamantoptik und leuchtendem Logo daher. Die S70 RGB tritt etwas dezenter auf und zeigt sich mit Spiegel-Effekt und beleuchtetem Schriftzug. Alle drei haben zudem 12 programmierbare RGB-LEDs gemeinsam sowie ein drehbares Logo zur korrekten Darstellung je nach Montageart.

Preis und Verfügbarkeit

Die S70 RGB, S80 RGB und S90 RGB von Sharkoon sind ab sofort verfügbar und kosten 79,90 Euro, 99,90 Euro und 129,90 Euro. Alle Preisen sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers inklusive Mehrwertsteuer. Unter den Links zur Modellbezeichnung finden sich weitere Infos zu den Produkten.