Eine neue Ära energieeffizienter Signage-Lösungen stellt Sharp NEC Display Solutions Europe auf der ISE 2024 vor. Die beiden neuen Sharp EP-C131 und EP-C251 Displays präsentieren sich ideal für Anwendungen mit statischem Content und eignen sich somit als digitale Alternative zu Papierplakaten. Als Beispiele nennt Shap Nec die Werbung am PoS, Speisekarten und sonstige Hinweise für Einzelhandel, oder Hotel- und Gastgewerbe sowie Fahrpläne, Check-in- oder Gate-Informationen im Transportwesen.

Nachhaltig und Augen schonend

Der Hersteller sieht die ePaper Displays als einen wesentlichen Schritt in eine klimaneutrale Ära. Tatsächlich verbrauchen sie bei der Content-Wiedergabe überhaupt keinen Strom und bei der Aktualisierung nur minimal. Die Displays garantieren perfekte Lesbarkeit statischer Bilder in reflexionsarmer, papierähnlicher Qualität selbst in hellsten Umgebungen. Durch die ACeP-Farbleistung bieten sie einen ausgezeichneten Kontrast, weite Betrachtungswinkeln und hohe Auflösungen von 1.600 x 1.200 Pixeln beim 13 Zoll-Display und 3.200 x 1.800 Pixeln beim 25-Zöller.

Das schlanke Design der ePaper Displays ermöglicht den Betrieb im Quer- und Hochformat sowie Face-up und Face-down. Sie können kabellos mit Batterien oder dem mitgelieferten USB-C-Adapter betrieben werden. Das integrierte System on a Chip (SoC) kümmert sich um einen nahtlosen und zukunftssicheren Betrieb. Die Übertragung der Inhalte im jpeg-, jpg-, bmp- oder png-Format erfolgt über CMS oder ganz einfach über USB-C, WiFi oder Bluetooth.

Premiere auf der ISE 2024

"Wir freuen uns, die innovative ePaper-Technologie sowie die beiden Displays erstmals auf der ISE 2024 vorstellen zu können", so Martin Lienau, Product Manager Large Format Displays bei Sharp NEC Display Solutions Europe. "Sie fügen sich nahtlos in unser Sharp/NEC-Produktportfolio ein und ermöglichen es Anwendern, nachhaltige Botschaften zu gestalten. Aus diesem Grund setzen wir große Erwartungen in das Potenzial der Displays."

Die neuen Sharp ePaper Displays stellt Sharp/NEC auf der ISE 2024, Stand E500, Halle 3, vom 30. Januar bis 2. Februar 2024 vor. Weitere Informationen zu den Displays finden sich in englischer Sprache unter diesem Link.