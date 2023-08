Sharp NEC Display Solutions Europe stellt mit den Modellen NEC PA1705UL und NEC PA1505UL eine neue Serie professioneller LCD-Installationsprojektoren vor. Die kompakten Modelle sind für großflächige Visualisierungen geschaffen und lassen einen nahezu wartungsfreien und langlebigen Betrieb erwarten. Die LCD-Modelle zeichnen sich durch ihre Integrationsmöglichkeiten aus, basieren auf Lasertechnologie und sind filterfrei.

Konferenzräume, Schule und Freizeitbereich

Der Hersteller empfiehlt den NEC PA1705UL und der NEC PA1505UL mit einer Helligkeit von 16.000 Lumen (17.000 Lm Center) und 14.000 Lumen (15.000 Lm Center) insbesondere für den Hochschul- und Freizeitbereich sowie für Konferenzräume. Damit versprechen die beiden Beamer selbst in hellen Umgebungen gestochen scharfe und klare Bilder. Die Lasertechnologie gewährleistet eine langfristig gleichbleibende Bildqualität und - bei Installationsgeräten besonders wichtig - bis zu 20.000 Stunden Betriebssicherheit der Lichtquelle.

Die kompakten Modelle unterstützen flexible Installationen und bieten eine Vielzahl integrierter Funktionen wie Edge Blending, Geometric Control, Picture-in-Picture (PIP) und einen HDBaseT-Port. Darüber hinaus steht eine Reihe von Objektiven für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke und Entfernungen zur Verfügung, zusätzliche Objektive sind in Planung. Die Verwaltung des Geräts sowie die einfache Anpassung von Funktionen und Einstellungen übernimmt die ProAssist-Steuerungssoftware.

Leise und staubgeschützt

"Ein klarer Vorteil der neuen Projektoren ist das kompakte und filterlose Design inklusive integriertem Staubschutz durch die versiegelte optische Engine", erklärt Gerd Kaiser, Senior Product Line Manager Large Venue and Digital Cinema Projection bei Sharp NEC Display Solutions Europe. "Anwender profitieren von einer geräuscharmen Lösung, die mit Staubschutzklasse IP5X zertifiziert ist - was bedeutet, dass das Eindringen von Staub verhindert wird, der Wartungsaufwand sinkt und eine einwandfreie Bildqualität über die gesamte Projektionsfläche sichergestellt ist."

"So eignen sich die Modelle ideal für den Einsatz in Umgebungen wie Museen, Hörsälen und Besprechungsräumen - Orte, an denen die Aufmerksamkeit des Publikums ohne ablenkende Geräuschkulisse auf die Inhalte gerichtet sein soll", ergänzt Kaiser. "Die neue PA-Serie bietet Anwendern eine kompakte, aber dennoch leistungsstarke und flexible Lösung für eindrucksvolle, großflächige Projektionen - wir sind auf das Feedback unserer Community gespannt."

Der NEC PA1705UL und der NEC PA1505UL sollen ab sofort erhältlich sein. Preise teilte Sharp NEC keine mit. Weitere Informationen zu den Projektoren finden sich beim Hersteller unter den jeweiligen Links.