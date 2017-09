Fabian Maurer kümmert sich ab sofort um die Betreuung von Einkaufsgemeinschaften wie EP, Nordanex und Synaxon mit Emendo bei der Siewert & Kau Computertechnik GmbH. Hauptaufgabe als Account Manager Kooperationen sei es, den Resellern über das klassische Volumengeschäft hinaus auch die Services aus den Bereichen Value Add und Competence Center zugänglich zu machen.

Maurer kommt von Littlebit Technology, wo er in ähnlicher Position drei Jahre umfassendes Know-how in der Betreuung von Kooperationen sammelte. Davor war der projekterfahrene Account Manager zwei Jahre im Presales bei Misco Germany angestellt.

"Unser Ziel ist, die Partnerschaften mit Systemhäusern zu vertiefen. Mit Fabian Maurer haben wir einen weiteren Vertriebsexperten gewonnen, der bereits über wertvolle Kontakte verfügt", berichtet Thorsten Daniels, Geschäftsführer bei Siewert & Kau. "Sein Fokus liegt darauf, neue Partner insbesondere im Systemhausumfeld zu gewinnen. Hier können wir mit unserer modularen Mehrwert-Distribution punkten, denn die lösungs-, beratungs- und serviceorientierte Siewert & Kau-Ausrichtung ist ideal auf die Bedürfnisse der Systemhauslandschaft abgestimmt."

"Der Wechsel zu Siewert & Kau ist ein spannender nächster Step in meiner Karriere", berichtet Fabian Maurer über seine neue Stelle. "Der Bergheimer Distributor hat mich nicht nur aufgrund der Portfoliobreite überzeugt. Auch die besondere dreiteilige Vertriebsstrategie aus Volumen, Competence und Value hat mich neugierig gemacht. So kann ich meinen Kunden über attraktive Preise und ein umfassendes Sortiment hinaus, echte Mehrwerte schmackhaft machen und Systemhäusern die Möglichkeit zusätzlicher Projektgeschäfte aufzeigen." (KEW)