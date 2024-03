Siewert & Kau will Organisationsstruktur straffen und Abläufe und Ressourcen optimieren. Das schließt auch einen Umbau der Führungsebene mit ein. Mit einer klaren Rollenverteilung in der Geschäftsführung will der Bergheimer Distributor dem Rechnung tragen.

Erst vor wenigen Tagen hatte das Unternehmen mit Claus Holzleitner die die Einsetzung eines Chief Financial Officers bekanntgegeben. Nun wurde auch der Posten des Chief Sales Officers neu eingerichtet.

Der CSO wird für alle Vertriebsaktivitäten verantwortlich sein. Für diese Schlüsselposition wird nun Markus Hollerbaum eingesetzt, der bereits als Mitglied der Geschäftsleitung die Position des Business Development Managers innehatte.

Die Einsetzung des CSOs und die Besetzung mit Hollerbaum zweigt eine klare Richtung, dass sich Siewert & Kau weiter vom reinen Volumendistributor zum Anbieter von Mehrwertdiensten entwickeln will. In Hollerbaums Verantwortung lag bisher die gezielte Entwicklung neuer Geschäftsbereiche und Vertriebspotenziale, indem neben der reinen IT-Distribution von IT-Hard- und Software, Dienstleistungspakete speziell auf Anforderungen von IT-Systemhäusern und deren Projekte abgestimmt wurden.

Kein Value ohne Volume - und umgekehrt

Als CSO verantwortet Hollerbaum die Geschäfte in Deutschland und auch den Export in andere Länder. "Mit der Straffung der Strukturen ist die Zusammenfassung von Bereichen ein logischer Schritt", erläutert der neue CSO. Man wolle "agil und fit" in die Zukunft gehen. "Dazu gehört, dass alle Partner, sowohl Kunden als auch Hersteller, einen Ansprechpartner für die IT-Distribution und Mehrwertdienste haben. Denn aus Distributionssicht auf den Gesamtmarkt funktioniert Value nicht ohne Volume und umgekehrt", bekräftigt Hollerbaum.

Durch Straffen der Vertriebsorganisation will Siewert & Kau "fokussierter" im Markt auftreten. "Davon profitieren auch die Hersteller, denn damit gibt es nur einen Ansprechpartner in der Organisation. Zusätzlich sind wir näher an den aktuellen Themen und Trends des Marktes", meint er.

Der Bereich Siewert & Kau Value mit den auf aktuelle Kundenbedürfnisse zugeschnittenen mehrwertigen Dienstleistungspaketen soll so mehr Gewicht bekommen. Dabei übernimmt der Distributor die komplette Palette aller logistischen Dienstleistungen einschließlich Warehousing und Cargo. Zum Portfolio gehört der kompetente Rundumservice im Bereich Software, Marketing und Accounting. Im Zuge der digitalen Transformation hat Siewert & Kau zudem die Academy ins Leben gerufen. Hierbei stehen unter anderem Themen wie Cloud und Virtualisierung sowie Partner-Enablement im Fokus.

