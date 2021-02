Was sonst das ChannelPartner-Team bei einer feierlichen Gala mit großem Vergnügen erledigt, musste in diesem Jahr der Postbote übernehmen: Da die Gala zur Verleihung der Channel Excellence Awards Corona-bedingt ausfallen musste, kamen die Pokale für die besten Hersteller und Distributoren im deutschen Channel dieses Mal per Post.

Die Sieger waren so freundlich und haben uns Fotos mit ihren Auszeichnungen geschickt. Das war sicher nicht immer einfach, denn auch die Gewinner der Channel Excellence Awards 2021 arbeiten überwiegend im Homeoffice.

Damit kommt wenigsten online etwas Glamour in den Channel. Das ganze ChannelPartner-Team gratuliert an dieser Stelle nochmals den Preisträgern und den Gewinnern der Labels "Preferred Distributor" und "Preferred Vendor". Und wir sind sehr optimistisch, dass die Channel Excellence Awards 2022 wieder im feierlichen Rahmen ganz persönlich überreicht werden können!

Weitere Information zu den Channel Excellence Awards 2021 finden Sie hier:

