Im Dezember 2023 wurde bekannt, dass Huawei mit seiner Patentklage gegen AVM Erfolg hatte. Das Münchner Landgericht I gab dem chinesischen Unternehmen recht. AVM nutzt demnach tatsächlich eine Technik, an der Huawei die Patentrechte besitzt, illegal für seine aktuellen Fritzbox-Modelle und ohne dafür Lizenzgebühren zu bezahlen.

In dem Urteil, bei dem Huawei gegen AVM gewann, geht es um das sogenannte standardessenzielle Patent EP3337077. Huawei ist einer der Hauptbeitragenden für eine Technik namens Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), die ein wichtiger Bestandteil des schnellen Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) ist. Bei Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) geht es darum, dass WLAN-Basisstationen gleichzeitig an mehrere Clientgeräte senden.

AVM kündigte Berufung gegen das Urteil ein, das noch nicht rechtskräftig ist.

Huawei will 50 US-Cent pro AVM-Gerät mit Huaweis Wi-Fi-6-Technik

Jetzt wurde bekannt, wie viel Lizenzgebühren Huawei von AVM pro Gerät will: 0,50 US-Dollar, also rund 0,46 Euro. Diese 50 US-Cent soll AVM für jedes seiner Geräte bezahlen, das Wi-Fi-6-Techniken (IEEE 802.11ax) nutzt, an denen Huawei die Patentrechte hält. In diesem Wi-Fi-6-Rechtepaket wären alle Wi-Fi-6-Patente enthalten, die Huawei besitzt und nicht nur das fragliche, weswegen derzeit vor Gericht gestritten wird.

Die Berliner reagieren mit Software-Update

AVM hat in dem Streit, von dem kaum etwas an die Öffentlichkeit gelangt, bisher noch nicht nachgegeben und stattdessen ein Firmware-Update für FritzOS auf einigen seiner Geräte, die Wi-Fi 6 unterstützen, veröffentlicht. Im Changelog zu FritzOS 7.57 ist unter dem Abschnitt "WLAN" zu lesen: "Änderung Anpassung von Signalisierungsfeldern bei Wi-Fi-6". Heise.de vermutet, dass AVM mit diesem Update auf die Patentklage von Huawei reagiert. Technische Details dazu sind allerdings unbekannt. (PC-Welt)