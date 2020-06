Solarwinds baut seine Vertriebsbeziehung mit Also in der DACH-Region aus. Neben dem bereits bisher von Also angebotenen MSP-Produktportfolio von Solarwinds ist damit nun auch das in den vergangenen Monaten neu formierte Portfolio für IT-Betriebsmanagement (IT Operations Management/ITOM) von Solarwinds über Also verfügbar. Es unterstützt den Fachhandel dabei, Lösungen und Dienstleistungen zum Überwachen, Verwalten und Sichern von Anwendungen, Servern, Daten, Infrastruktur und Netzwerken in lokalen, cloudbasierten und hybriden IT-Umgebungen anzubieten.

Also ergänzt das Produktangebot um Dienstleistungen "auf allen Ebenen der ITK-Wertschöpfungskette und bündelt sie zu individuellen Servicepaketen für Reseller." Kundensupport vor Ort kann über die Also Professional Service Unit aus Berlin oder direkt über die Reseller erfolgen.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft zwischen Also und Solarwinds steht das Infrastrukturmanagement- und IT-Sicherheitsportfolio des Herstellers. Das sind derzeit vor allem die vier Produkte Security Event Manager (SEM), Access Right Manager (ARM), Network Performance Monitor (NPM) und Network Configuration Manager (NCM).

"Wir freuen uns sehr, durch die Partnerschaft mit Solarwinds Lösungen anbieten zu können, die unser Produktportfolio hervorragend ergänzen und unsere gemeinsame Reichweite in den DACH-Vertriebskanälen weiter vergrößern", erklärt Marc Hoevelmann, Regional Lead CoC Cybersecurity bei Also Deutschland. "Die ITOM-Lösungen von Solarwinds ergänzen unser bestehendes IT-Management-Portfolio und stärken zusätzlich unsere Produktangebote im Bereich der Cybersecurity", so Hoevelmann weiter.

