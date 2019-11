Ludovic Neveu, Group Vice President EMEA Sales (Europa, Nahost, Afrika), ist aus London an den SolarWinds-Standort in Berlin gewechselt. Dort will er mit Amir Gharred, Director Sales DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) zusammenarbeiten. Berlin ist der Hauptsitz der SolarWinds Software Germany GmbH, von dem aus alle deutschsprachigen Länder Mitteleuropas bedient werden.

Lesetipp: "Die meisten Aufgaben eines MSPs lassen sich automatisieren"

Neveu stieß 2016 zu SolarWinds, er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen IT-Vertrieb, Business Development und Betriebsführung in Europa und hat dabei intensiv mit Partnern, Systemintegratoren (SIs) und Value Added Resellern (VARs) zusammengearbeitet. Vor 2016 war er bei Embarcadero Technologies (mittlerweile übernommen von Idera), bei Codegear, Borland und bei Symantec tätig. Neveu ist Absolvent der Paris School of Business.

DACH-Sales-Direktor Gharred ist erst seit Juni 2019 bei SolarWinds an Bord. Er leitet die Vertriebsaktivitäten in der DACH-Region und konzentriert sich auf den Aufbau des Channel-Geschäfts. Gharred bringt mehr als ein Jahrzehnt an Erfahrung im Aufbau und der Leitung von Unternehmen im deutschsprachigen Raum mit. Vor seinem Eintritt bei SolarWinds war er Vertriebsleiter des mittlerweile insolventen Berliner Cybersecurity-Startups PIO Security GmbH. Davor arbeitete Gharred mehrere Jahre in London für führende Online-Broker und kümmerte sich dort um den Vertrieb von Handelsplattformen, unter anderem an Einzelhändler und Softwareunternehmen.

Lesetipp: "Unsere Kunden leiden, wenn sie nicht arbeiten können"

SolarWinds' EMEA-Vertriebsleiter Neveu hat ehrgeizige Pläne für die DACH-Region: "In Deutschland werden wir unsere Präsenz deutlich ausbauen. Wir wollen näher bei unseren Kunden und Channel-Partnern sein, um sie besser beraten und unterstützen sowie herausfordernde IT-Management-Probleme effizient lösen zu können. Aufbauend auf zehn Jahren lokaler Erfahrung im Bereich Zugriffsverwaltung und Sicherheitsexpertise sind wir überzeugt, dass wir in diesem Markt hervorragend positioniert sind. Innovative Produkte gehen Hand in Hand mit der Expansion und unserem klaren Wachstumskurs."

Im gesamten DACH-Markt vertreibt SolarWinds die eigenen Lösungen ausschließlich über Systemhäuser, VARs, Managed Service Provider und Systemintegratoren. In Deutschland arbeitet der Softwarehersteller mit folgenden Distributoren zusammen: Prianto, Ramge, SOS Software und Sysob/Ebertlang.