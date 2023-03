Der britische Sicherheitsanbieter Sophos erweitert seine XGS-Serie um zwei neue Firewall-Appliances für den Einsatz in großen Unternehmens- und Campus-Umgebungen mit zahlreichen Nutzern. Die neuen Modelle XGS 7500 und 8500 sind Teil des Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystems, das von Anti-Ransomware, über X-Ops Threat Intelligence sowie die Abwehr von Cyberbedrohungen ein breites Feld an Sicherheitstechnologien umfasst.

"Mit den neuen Appliances mischt Sophos die Karten im Geschäft mit Enterprise-Firewalls neu und bietet den besten Preis pro geschütztem Megabit/Sekunde", so Daniel Cole, Vice President of Network Security Product Management bei Sophos. Den Vertriebspartnern verspricht Cole "neue Möglichkeiten, die Anforderungen von großen und verteilten Organisationen zu erfüllen."

Die neuen Appliances erreichen nach Angaben des Herstellers einen Firewall-Durchsatz von bis zu 190 Gigabit pro Sekunde. Bei IPSec-Verbindungen sind es immer noch 141 GBit/s und bei IPS-Daten bis zu 93 GBit/s. Der Next-Generation-Firewall-Durchsatz liegt bei bis zu 76 GBit/s, der Durchsatz beim Bedrohungsschutz bei bis zu 34 GBit/s und bei der Prüfung von TLS-Daten bei bis zu 24 GBit/s.

In der Spitze verarbeiten die neuen XGS-Modelle laut Sophos bis zu 58 Millionen Verbindungen und unterstützen bis zu 1,7 Millionen neue Verbindungen pro Sekunde. Darüber hinaus kündigt der Hersteller eine deutlich verbesserte Energieeffizienz in Kombination mit IPSec-VPN-Verbindungen an. Ausgestattet sind sie ferner mit zwei QSFP28-Ports, die Geschwindigkeiten von bis zu 100 GBit/s unterstützen, hochkapazitivem RAM und schnellen NVMe-SSDs.

Sowohl die Firewall-Appliances XGS 7500 als auch 8500 sind nach Angaben der Handelsvergleichsplattform ITscope bereits in verschiedenen Konfigurationen und Lizenzmodellen verfügbar.

Optionales 5G-Modul für XGS-Firewalls

Außerdem hat Sophos erstmals ein 5G-Slot-in-Modul für XGS-Desktop-Firewalls vorgestellt. Die Verwaltung des Moduls erfolgt über die Konsole der verbundenen Firewall. Eingesetzt werden kann es an Orten mit schlechter Festnetzverbindung oder als Fallback für eine andere Verbindung. Die maximale Download-Geschwindigkeit beträgt laut Hersteller 4,5 GBit/s, der Upload bis zu 660 MBit/s. Neben 5G unterstützt das Modul auch 3G und 4G/LTE. Es ist kompatibel mit den Firewalls XGS 116, 116w, 126, 126w, 136 sowie 136w.