Auf seinen neun Tour-Stationen bringt die Starface GmbH, eine Tochter der Münchener SF Technologies Holding, die neue Starface 8-Anlage zu ihren Channel-Partnern. Die Fachhändler erhalten außerdem die Gelegenheit, die neue Windows-App kennenzulernen sowie die Möglichkeiten ihre Projekte und Fragen mit den Spezialisten des Herstellers zu diskutieren.

Neue Anlage und Tools

Mit auf der Tour ist Vertriebs-Coach Jürgen Dagutat, der aus seiner Erfahrung über moderne Sales-Strategien informiert. Auch dabei sind die Technologiepartner Snom, Gigaset, Aurenz, Estos, Telecom Behnke und Securepoint. In Köln, Hamburg, Berlin, München, Karlsruhe steht zudem der Starface Support bei den Workshops für Rückfragen zu kniffligen offenen Support-Cases zur Verfügung und bietet einen Blick "unter die Haube" der Anlage.

"Wir sind wieder auf Tour - und das mit mehr Stationen, mehr Partnern und mehr Programm als je zuvor", erklärt Florian Buzin, Geschäftsführer der Starface GmbH. "Besonders gespannt sind wir natürlich darauf, was unsere Partner zur neuen Starface 8 und unserer neuen Windows-App sagen werden. Immerhin ist das unser Flaggschiff, das für uns in den kommenden Jahren im Mittelpunkt stehen wird. Wir freuen uns aber auch sehr darauf, unsere Community bei den Support-Workshops zu begrüßen und mit den Gästen über ihre konkreten Projekte und Pain Points zu sprechen."

Roadshow- und Workshop-Termine

Die Roadshow startet am 16. März 2023 in Wien, kommt am 22. März nach Köln, hält am 28. März in Essen und am 29. März in Hamburg. Weiter geht es am 25. April nach Berlin, am 3. Mai ist die Show in Nürnberg zu Gast und am 9. Mai in München. Nach Luzern am 16. Mai ist am 4. Juli 2023 die letzte Station am Starface-Stammsitz in Karlsruhe. Die Termine beginnen jeweils um 13:00 Uhr und enden gegen 18:00 Uhr. Die Workshops in Köln, Hamburg, Berlin, München und Karlsruhe finden jeweils am darauf folgenden Tag von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr statt.

Die Teilnahme an der Roadshow und den Workshops ist für Starface-Partner kostenfrei. Interessierte Fachhändler können sich für die Roadshow unter diesem Link registrieren und anmelden.