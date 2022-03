Egal, ob man Daten eher als das neue Öl oder als erneuerbare Energie sieht: Bei diesem Thema spielt neben der Verarbeitung und Auswertung nach wie vor auch die Aufbewahrung eine wichtige Rolle. In der aktuellen Ausgabe von TecChannel Compact lesen Sie unter anderem, welches Innovationspotenzial im Thema Enterprise Storage noch steckt, welche Auswirkungen die Cloud hat, und wo die Stärken und Schwächen der wichtigsten Anbieter von Backup-Lösungen liegen.

Auch sonst wird das Thema Datensicherung - in Firma und Home-Office - in der aktuellen Compact adressiert. So erfahren Sie etwa, warum Sie Bandspeicher in Ihre Abwehrstrategie gegen Ransomware-Attacken integrieren sollten, wie Backups im Netzwerk mit Windows-11-Bordmitteln funktionieren und was es mit OneDrive for Business auf sich hat.

Auch Heimanwender kommen im aktuellen Heft nicht zu kurz. Sie finden etwa eine Anleitung, wie man eine NAS als private Cloud einrichtet und erhalten Empfehlungen für SSDs, Festplatten und Netzwerkspeicher. Zahlreiche Tipps und Tricks rund um lokale SSDs und Festplatten runden das Infoangebot ab.

Speicher-Know-how im Kompaktformat

Diese Themen finden Sie (unter anderem) in der Compact-Ausgabe 03/2022:

Trends 2022

PCIe 5.0 & Co.: Neue Technik bei SSDs & Festplatten

Speicher-Strategien für Ihr Unternehmen

Wie DNA zum Speicher der Zukunft wird

Kaufberatung: Die besten SSDs und NAS-Systeme

Datensicherheit

Backup-Software: Die besten Programme im Vergleich

So schützt Bandsicherung vor Ransomware

Dateien und Laufwerke unknackbar verschlüsseln

Tipps für Windows, Linux und Mac-OS

So geht's: Jedes Laufwerk optimal einrichten

Linux: Mehr Platz auf Datenträgern schaffen

Tempoplus: NVMe-SSDs beschleunigen

eBook-Download und Buch

