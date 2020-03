Security-Anbieter Tanium hat sein Team im deutschsprachigen Raum bereits Ende 2019 mit Christoph Volkmer verstärkt. Er soll als Vice President DACH bei dem Anbieter von Endpoint Management und IT-Sicherheitslösungen die Aktivitäten in der Region ankurbeln. Auf etwas höherer Ebene tut das seit 2017 bereits Olav Strand als Vice President Central Europe. Strand kam damals von IPsoft zu Tanium und war zuvor in leitenden Positionen bei Oracle, BMC Software und Splunk.

Das Team von Christoph Volkmer in Deutschland soll im Laufe des Jahres durch zusätzliche Spezialisten und den Ausbau technischer Kapazitäten verstärkt werden. Bereits jetzt ist Tanium neben dem Büro in München auch in Hamburg, Frankfurt am Main, Zürich und Genf vertreten. Die Hälfte des Teams unterstützt Tanium-Kunden bei technischen Anliegen, die andere Hälfte ist im Vertrieb tätig. Außerdem arbeitet Tanium mit Exclusive Networks als Distributor zusammen.

Parallel baut Tanium auch sein Angebot aus. In den vergangenen Monaten wurde sowohl die EDR-Plattform als auch das Gesamtportfolio ausgebaut. Ziele dabei waren es, Reaktionsgeschwindigkeit, Bedienbarkeit sowie Skalierbarkeit des Endpoint Managements und der IT-Sicherheit zu verbessern. Außerdem wurde mit "Performance" ein neues Plattform-Modul angekündigt. Es soll Firmen ermöglichen, alle Endgeräte zu überwachen und bei Bedarf schnell eingreifen zu können.