Bestehende IBM Partner, aber auch sonstige ISVs, Managed und Cloud Service Provider (CSPs und CSPs), sind zum IBM Innovation Day von Tech Data am 16. September 2019 in die Bel Étage nach Mainz eingeladen.

Organisiert wird diese Informationsveranstaltung vom IBM-Vertriebs- und Business Development-Team des Advanced Solutions-Bereichs von Tech Data. Auf der Agenda stehen Themen wie Cloud, Analytics, Security, AI und IoT. Die halbtägige Veranstaltung wird um ein Uhr mittags mit der Keynote des Futuristen, Wirtschaftspsychologen und Innovationsexperten Christoph Burkhardt eröffnet. Er zeigt in seinem Vortrag, wie man als Reseller neue Technologien auch smart einsetzen kann und was die so genannte "Künstliche Intelligenz" heute schon zu leisten imstande ist und konkret für die Geschäftsmodelle der Vertriebspartner bedeutet.

In verschiedenen Partnervorträgen werden anschließend echte Praxisfälle behandelt, in denen die Teilnehmer erleben, wie Security-Anforderungen erfüllt werden können oder welche Möglichkeiten einer effizienten Nutzung der Daten sich zur Überwachung, Prognose und Optimierung im Bereich IoT anbieten. Exemplarisch wird dabei die Branche "Frischwarenhandel" beleuchtet und dabei erörtert, welche Kosten- und Zeitersparnisse durch die Digitalisierung von Prozessen dort möglich sind.

Michael Görner, Director der IBM Business Unit des Advanced Solution Bereichs der Tech Data, freut sich auf die Veranstaltungstage: "In Zeiten von extrem schnellen technologischen Entwicklungen, vollkommen neuen Geschäftsmodellen und einer Öffnung des Partnerverhaltens Richtung Ökosystemen und Communites besteht ein konkreter Bedarf nach komprimierter Information und dem Austausch mit Business-Partnern. Diesem folgen wir mit unserem bewährten Konzept der Innovation Days. Ich freue mich schon heute darauf, viele Geschäftsführer, IT-Entscheider und Vertriebsspezialisten von unseren IBM-Systemhäusern, CSPs und ISVs auf der Veranstaltung begrüßen zu dürfen."

Auf dem Event am Nachmittag sowie im Rahmen des Abendprogramms bekommen Systemhäuser die Chance, sich mit den Ansprechpartnern der Sponsoren und des Veranstalter auszutauschen. Der IBM Innovation Day von Tech Data ist für Partner kostenfrei, aber die Anzahl der Plätze limitiert. Die Anmeldefrist läuft am 31. August 2019 ab.