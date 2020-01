Die Tech Data GmbH & Co. OHG und Dell Technologies bieten ihren deutschen Partnern mit der „Dell for Future“-Kampagne eine moderne Plattform, die neben viel Wissensvermittlung auch konkrete Einsatzmöglichkeiten bereithält. Damit können Reseller Teil der Aktion werden und mit ihren Einkäufen zum Schutz der Umwelt beitragen.

Der Münchner Distributor informiert wöchentlich auf der Kampagnen-Webseite über Wissenswertes zum Dell-Engagement für Umwelt und soziale Projekte. Zu jedem Thema startet Tech Data gemeinsam mit Dell Aktionen, bei denen die Partner mit ihren Einkäufen einen Beitrag für ein bestimmtes Projekt leisten.

Zum Start wurde unter dem Motto „Plant a Tree“ eine Pflanzaktion initiiert, die in den ersten Tagen des Kalenderjahres für die Pflanzung von rund 4.500 neuen Bäumen sorgte. Tech Data pflanzt im Aktionszeitraum für jedes verkaufte Dell Latitude- oder Dell XPS-Modell zwei Bäume und für jedes verkaufte Dell Latitude 7300 zehn Bäume. Den aktuellen Status der jeweils laufenden Aktion sehen Vertriebspartner auf der Landingpage.

Alle zwei Monate ist eine neue Themenwelt geplant in der sich Dell Technologies bereits engagiert. So steht im Februar das Thema „Klimawandel und CO2-Emissionen“ an. Im Laufe des Jahres werden jede Woche neue Karten hinzugefügt, die aktuelle Themen, Aktionen und die Möglichkeiten zur Unterstützung aufzeigen.

Interessierte Vertriebspartner können sich bei ihrem Ansprechpartner im Vertrieb der Tech Data oder auf der Webseite ausführlich informieren und anmelden.