Egal, ob Software-Administrator oder -Anwender: Von wenigen anderen Anwendungen abgesehen, muss man sich im Business-Alltag primär mit Desktop-Lösungen aus dem Hause Microsoft herumschlagen. Zwar wurden das Windows-Betriebssystem und die Office-Lösungen über Jahrzehnte hinweg weiterentwickelt und optimiert. Viele wichtige Funktionen liegen jedoch versteckt oder erfordern viel Hintergrundwissen. Oder wissen Sie aus dem Stegreif, wie man in Excel-Tabellen die Zeichenzahl ermittelt, Outlook im abgesicherten Modus startet oder den lokalen Benutzernamen in Windows 10 ändert?

TecChannel Compact - das steckt drin

Die aktuelle TecChannel-Compact-Ausgabe beantwortet nicht nur diese Fragen mit Hilfe ausführlicher Workshops, sondern versorgt Leser mit vielen weiteren Informationen, Tipps und Tricks rund um das Thema Windows (10) und Office. So erfahren Sie unter anderem, was es mit Tools wie dem Windows Admin Center oder Microsofts PowerToys auf sich hat, wie Microsoft 365 und Alternativen die Teamarbeit verbessern, oder welche Veränderungen 2021 für die Office-Suite anstehen. Außerdem finden Sie in Form von zahlreichen Workshops Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die effiziente Handhabung von Word, Excel, Outlook und Windows 10.

Ein eigenes Kapitel Ratgeber & Tools befasst sich zudem mit Lösungen und Einstellungen, die Ihnen dabei helfen, die Windows-Desktop-Umgebung genau auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.

Diese Themen finden Sie (unter anderem) in der Compact-Ausgabe 1/2021:

Windows

Windows-PCs per Admin Center verwalten

Windows-Desktops als Cloud-Service

System Center Virtual Machine Manager

Das bringt die Windows-Sandbox

Office

Office aus der Cloud: Microsoft 365, Google G Suite & Co.

Wie Office ab 2021 aussehen wird

FAQ: OneDrive Business

So geht's: Moderne Diagramme mit Excel

Workshops

Kleine Windows-Tricks mit großer Wirkung

Word & Excel: Smarte Hacks für den Büroalltag

Life Hacks für Outlook

Windows: So klappt der Datenaustausch mit Android-Smartphones

