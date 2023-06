An Kunden in kleinen bis mittleren Unternehmen richtet sich Trendnet mit dem PoE+-fähigen Switch TPE-TG327. Er ist mit fünf 1 Gigabit/s schnellen RJ-45-Schnittstellen sowie zwei 2,5 Gigabit/s schnellen Ports ausgestattet. In der Summe bietet der TPE-TG327 laut Hersteller 70 Watt PoE-Gesamtleistung sowie eine Schaltkapazität von 20 GBit/s. Einzelne Ports versorgt er mit maximal 30 Watt Leistung.

Der neue Switch arbeitet ohne Lüfter und eignet sicher daher sowohl für die Nutzung auf einem Schreibtisch als auch für die Montage an einer Wand. Das soll nicht nur für weniger Lärm im Büro, sondern auch für einen stromsparenden Betrieb sorgen.

Die Installation ist simpel. Einfach anschließen und loslegen. Eine separate Konfiguration ist nicht notwendig, da es sich um einen unmanaged Switch handelt. Der TPE-TG327hat nach Angaben des Herstellers einen UVP von 190,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer und liegt damit unter der 200-Euro-Grenze.

Nach Angaben der Handelsvergleichsplattform ITscope befindet er sich derzeit bei Secomp auf Lager, bei Jacob Elektronik sowie Comstex im Außenlager und bei EET Deutschland im Zulauf. Ingram Micro bietet ihn auftragsbezogen an.