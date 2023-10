Die Urban Armor Gear Inc. (UAG) aus Kalifornien vertreibt weltweit Schutzhüllen und Zubehör für mobile Geräte. Neu im Sortiment ist die B2B-Produktserie "Workflow" mit iPhone-Hüllen für den Einsatz im medizinischen und operativen Umfeld mit dazu passenden Wechsel-Akkus und Ladestationen für mehrere Geräte.

Für den professionellen Einsatz

Die UAG Workflow-Lösungen wurden speziell für den Einsatz in Unternehmen entwickelt. Die Basis bildet das Workflow Battery Case, das es in zwei Ausführungen gibt. Die weißen Healthcare Cases wurden für den Einsatz in medizinischen Umgebungen entwickelt. Die robusten Hüllen sind aus antimikrobiellem Material und lassen sich mit medizinischem Alkohol desinfizieren. Für den Einsatz in Lagerhäusern, Logistikunternehmen oder im Transportwesen sind die schwarzen Gehäuse vorgesehen, die maximalen Schutz für die eingesetzten Geräte versprechen.

Gemeinsam sind den Hüllen eine abnehmbare Handschlaufe, der austauschbare 3.000 mAh-Akku und der Fallschutz nach MIL-STD. So ausgestattet können Mitarbeiter ihren Arbeitstag mit weniger Unterbrechungen und Stress gestalten sowie reibungsloser auf ihre Arbeit konzentrieren. Die Workflow-Hüllen wurden speziell für iPhones entwickelt, damit weiterhin die gewohnte Bedienbarkeit, wie etwa der Zugriff auf iOS, die Apps oder die Kamerafunktion gewährleistet bleibt.

Preise und Verfügbarkeit

Die UAG Workflow-Schutzhüllen sind für iPhone-Versionen 14, 13, 12, 12 Pro und SE für die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer von 159,99 Euro verfügbar. Neben zusätzlichen Wechsel-Akkus mit 3.000 und 5.000 mAh Ladekapazität stehen zudem verschiedene Ladestationen zur Verfügung. In Schwarz oder Weiß ist jeweils eine Einzelstation mit Extra-Lademöglichkeit für einen Wechsel-Akku zu 79,99 Euro erhältlich. Außerdem gibt es eine Ladestation für fünf Geräte sowie eine spezielle Akku-Ladestation für bis zu fünf Ersatz-Akkus, jeweils zum UVP von 169,99 Euro (ohne Akku). Mehr über die Enterprise-Geräte von Urban Armor Gear gibt es auf der USA-Homepage unter diesem Link.