Der Datensicherungs-Spezialist Veeam will in Zukunft auch Backups-as-a-Service (BaaS) für Microsoft 365 und Azure anbieten. Die "Cirrus by Veeam" genannte Lösung werde Backup-Abläufe vereinfachen und gleichzeitig ausfallsicher machen, kündigte der CTO des Unternehmens, Danny Allen, an. Im Sommer des Jahres hatte Veeam bereits die Funktionen seiner Backup-Lösung für Microsoft 365 erweitert.

Nach Angaben von Allen "vertrauen 450.000 Kunden Veeam, wenn es darum geht, ihr Unternehmen zu schützen und am Laufen zu halten". Diese Funktionen wolle man nun auch als Service für Microsoft 365 und Azure anbieten. "Durch dieses neue BaaS-Angebot haben Kunden mehr Flexibilität bei der Entscheidung, wie sie Veeam zum Schutz ihres Unternehmens einsetzen wollen - ob in der Cloud, vor Ort oder in einem Hybrid-Modell."

Cirrus by Veeam stammt ursprünglich vom australischen Software-Entwickler CT4. Die beiden Firmen arbeiten seit Beginn des Jahres zusammen. Neben der neuen Lösung bietet Veeam weiterhin seine bisherigen Backup-Lösungen und -Dienste an.

Cirrus by Veeam ist nach Angaben des Anbieters ab sofort über den Azure Marketplace und die bestehenden Vertriebskanäle verfügbar. Anfang 2024 sollen dann vollständig integrierte Veeam-BaaS-Angebote erscheinen.