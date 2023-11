Bei der 865. Soester Allerheiligenkirmes gab es einen wesentlichen Unterschied zur 864er-Ausgabe: Nach einer kleinen Kirmespause war Also wieder mit Herstellern und Handelspartnern vor Ort in der westfälischen Kirmeshochburg. Wenn sich über 300 Schausteller und tausende von Besuchern in der Soester Altstadt auf knapp 50.000 Quadratmetern Fläche drängen, kommt echtes Rummel-Feeling auf.

Allerheiligenkirmes

Es ist immer wieder erstaunlich, wie die Schausteller die großen Fahrgeschäfte in engen Gassen Soests bekommen. Bereit zur Kirmes

Tom Brunner und Mike Raowski (beide Also) machen sich bereit für eine lange Kirmesnacht. Proviant

Also und Microsoft haben schon einmal Proviant für den Weg von der Tagesveranstaltung zur Kirmes bereitgestellt. Rundgang

Fabian Jänsch (Also) und Olena Gapon (Microsoft) beim traditionellen Kirmesrundgang. Föscheklopfen

Natürlich darf beim Kirmesrundgang das berühmte "Fröscheklopfen" nicht fehlten. Also CCO Mike Rakowski versucht sich hier an der Froschschleuder. Meisterin

Unangefochtene Meisterin im Fröscheklopfen wurde Olena Gapon (Microsoft). Thomas Jank (ChannelPartner) kann hingegen nur Sprüche klopfen. Kirmesstimmung

In der Brauerei Christ ist mit Axel Böhme (Office Partner), Sabrina Hoefs (Also), Thomas Jank (ChannelPartner), Janet Spacey (Spacey PR) und Amanuel Dag (Context) schon richtig Kirmesstimmung. Einladung

Hartmut Husemann (HP) freut sich über die Kirmeseinladung von Jürgen Brumbauer (Also). Also und TP-Link

Alexander Bruchhage (Also) mit Dennis Klune (TP-Link). Gut behütet

Sabrina Hoefs (Also) hat beim nasskalten Kirmeswetter eindeutig die beste Kopfbedeckung gewählt. Kirmesexpertise

Für Ivonne Schlottmann (Canon, rechts) ist die Kirmes ein Heimspiel. Ihre Kollegin Susanne Besau kann von dieser Expertise nur profitieren. Feierkompetenz

Geballte Feierkompetenz, vertreten durch Sofia Springer (DreiMeister) und der gut gelaunten Also-Truppe mit Felix Böving, Catherine Brown, Andreas Wellie, Manuela Stratmann, David Kimet und Vanessa Lentze. Kirmesveteranen

Die Kirmesveteranen Oliver Gorges (ITscope) und Thomas Jell (Anker) treffen sich nicht zum ersten Mal auf der Allerheiligenkirmes. Stark vertreten

D-Link ist mit Patrick Sychra, Philipp Waloßek und Gunther Thiel stark auf der Kirmes vertreten. Marktforschung

Ob die neuesten Context-Zahlen für Hartmut Husemann (HP, rechts) Grund zum feiern sind, weiß natürlich Context-Makrtforschungsexperte Amanuel Dag.

So hat das diesjährige Roadshow-Format der traditionellen Also Hausmesse Channel Trends + Visions (CTV) nach insgesamt vier Stationen einen stimmungsvollen Abschluss hingelegt. Was die CTV betrifft, können wir schon für das kommende Jahr etwas spoilern, denn Also hat für 2024 interessante CTV-Pläne (mehr dazu lest Ihr hier).

