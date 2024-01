US-Hersteller ViewSonic, Spezialist für visuelle Produkte, erweitert sein Angebot an großformatigen, interaktiven Displays mit der nächsten Generation seiner ViewBoard IFP-Serie. Die ViewBoard IFP33G-Serie folgt auf die IFP32-Serie und punktet unter anderem mit UHD-Auflösung, hoher Helligkeit und Multi-Touch-Funktionalität sowie einer umfangreichen Software-Suite.

Steigende Akzeptanz digitaler Technologien

Durch die steigende Akzeptanz digitaler Technologie nimmt auch die Digitalisierung in Klassenzimmern, Seminar- und Meeting-Räumen weiter zu, aber auch die Anforderungen der User wachsen ständig. Daher biete die IFP33G-Serie beste Voraussetzungen - vor allem für Lehrer und Referenten, die einen interaktiven, ansprechenden und effizienten Unterricht gestalten möchten, wirbt ViewSonic.

Die IPS-Panels kommen in 65, 75 und 86 Zoll mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel. Mit Helligkeitswerten bis zu 450 cd und ein Kontrast von 1.200:1 stellte es bis zu 1,07 Milliarden Farben dar. Das zu 25 Prozent entspiegelte Display im 16:9-Format verfügt über ein drei Millimeter starkes, nach 7H-gehärtetes Schutzglas und ist auf über 50.000 Betriebsstunden ausgelegt.

Die sensitive Oberfläche der ViewBoard IFP33G-Serie ist mit 40 Punkt-Multitouch-Technologie ausgestattet, die eine simultane Verwendung durch mehrere Nutzer per Finger ermöglicht oder mit speziellen Stiften denen unterschiedliche Farben zugeordnet werden können. Die schnelle Reaktionszeit und die hohe Auflösung sorgen für effektives Arbeiten, das durch ein Schreibgefühl "wie auf Papier" unterstützt wird. Ein Umgebungslichtsensor, DC Flicker-Free-Technologie und der Low Blue Light-zertifizierte Blaulichtfilter schützen vor Ermüdung.

Viele Anschlüsse für perfekte Integration

Angetrieben werden die neuen ViewBoards per Android 11, einem leistungsfähigen Quad-Core Prozessor, 8 GB RAM sowie 128 GB internen Speicher. Zusätzlich kann ein externer PC über das OPS-Slot als Ergänzung integriert werden. Da es nie genug Anschlüsse geben kann, hat ViewSonic drei HDMI 2.0-Ports mit CEC-Unterstützung an Eingängen spendiert. Des weiteren ein sRGB/VGA, zwei Audio (3,5 mm und SPDIF), ein RS232 und zwei RJ45-Ports.

Zudem gibt es noch Platz für einen Slot-PC und ein WiFi-Modul. Ein HDMI- und ein Audio-Ausgang sind ebenso vorhanden wie zwei kräftige 18-Watt-Lautsprecher. An USB-Ports sind vier USB-A 3.0 und ein USB-A 2.0 an Bord sowie zwei USB-B und USB-C-Ports, die mit ihrer Ladeleistung von bis zu 65 Watt externe Zuspielgeräte versorgen oder aufladen können.

ViewSonic stattet die smarte ViewBoard-Serie außerdem mit einem großen Angebot an Software aus. Neben der myViewBoard-Suite für das Whiteboard, die Wireless Casting und die Remote-Geräteverwaltung ermöglicht, sind viele weitere Lösungen dabei. Im Einzelnen sind es die Anwendungen VS Launcher, VS SideTool Bar, VS Manager, VS Starter, VS OTA, VS Live, VS WhiteBoard, VS Service, vCastReceiver, VS Display, VS Recorder, EAirplay, CCast, vSweeper, vBoard 3.0, Chromium, OfficeSuite, Cloud Drive, Miracast und Samba.

Preis und Verfügbarkeit

Das 86-Zoll große ViewSonic IFP8633-G ist ab sofort für 2.499 Euro erhältlich, das ViewSonic IFP6533-G ab März 2024 für 1.239 Euro und das ViewSonic IFP7533-G soll im April 2024 für 1.865 Euro kommen. Die Preise sind jeweils unverbindliche Empfehlungen inklusive Mehrwertsteuer.