Viele Unternehmen, Veranstalter, Gastronomiebetriebe und Ladenbesitzer stehen in Zeiten der Corona-Pandemie vor der Herausforderung, die Besucheranzahl zu kontrollieren und zu steuern, um Distanzvorgaben einzuhalten und den entsprechen Vorschriften nachzukommen.

Vivitek hat nun seine Digital-Signage-Lösung NovoDS um ein Modul zur Personenzählung erweitert. Das Update mit dem People Counting Widget ist kostenlos. Benötigt wird aber zudem eine geeignete Kamera wie die Vivotek Zählkamera. So kann dann beispielsweise an den Eingängen kontrolliert werden, dass die maximale Anzahl an Personen nicht überschritten wird. Die Anwendung spielt die Informationen der Zählkamera auf die Digital Signage Anzeige und reduziert dadurch das Risiko einer Überfüllung, da stets aktuelle Personenzahlen vorliegen. Neben diesem Feature können wie gewohnt Begrüßungsnachrichten, Informationen oder Werbeangebote angezeigt werden.

