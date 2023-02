Die fünfte Kalenderwoche 2023 begann mit einem Paukenschlag: Hewlett Packard Enterprise bekam einen neuen Deutschland-Chef. Es ist ein bei HP ausgebildeter Manager: Marc Fischer. Sein Vorgänger Johannes Koch bleibt sein Chef, weil er seit dem 1. Februar 2023 die bei HPE neu zugeschnittene Region "Zentraleuropa" leitet.

Die von HPE nun seit acht Jahren getrennte HP "sieht bessere Zeiten für Partner" aufkommen. Denn das vergangene Jahr war auch für HP kein Zuckerschlecken. Die Zurückhaltung der Consumer und Business-Kunden beim Kauf neuer Endgeräte schlug sich auch in den Geschäftsergebnissen hier zu Lande nieder. Doch mit der Konferenztechnik der vor knapp einem Jahr übernommen Poly erhofft sich HP neue Impulse.

Cloud-Provider Plusserver hat nun eine komplette Wende geschafft, und vertreibt seine Leistungen nur noch indirekt. Für Ionos Cloud hat sich diese Strategie bereits ausgezahlt. Mehr dazu auf unserem Vor-Ort-Event in München, c.m.c. am 15. & 16 März.

» c.m.c. 2023 - New Managed Services MSPs und CSPs müssen ihre Managed Services erweitern. Auf dem c.m.c. Kongress am 15.+16. März 2023 in München, zeigen Service Provider, wie das Cloud- und Managed-Service-Geschäft gelingt

Hier anmelden!

Darüber hinaus sorgten auch in dieser Woche die "Channel Excellence Awards 2023" für viel Gesprächsstoff in der Branche. Wir haben die Ergebnisse in der Kategorie "Value Add Distribution" noch Mal genauer unter die Lupe genommen.

Und dann beherrschte natürlich ChatGPT die Berichterstattung fast die ganze Woche. Interessant: Ein anderes KI-Tool erkennt die von ChatGPT verfassten Texte nicht immer als "künstlich". ChatGPT selbst will nun ein Bezahl-Abo etablieren, was Google auf den Plan rief.

Bis zu nächsten Woche

Ihr Ronald Wiltscheck.