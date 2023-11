In Deutschland verdienen Softwareentwickler durchschnittlich 62.100 Euro pro Jahr, so eine aktuelle Auswertung des Jobportals GermanTechJobs.de. An der Spitze stehen die Entwickler mit Know-how rund um Sicherheit, Daten, Python, Golang und DevOps. Hier bewegen sich die durchschnittlichen Gehälter zwischen 63.800 und 79.500 Euro im Jahr.

Weniger verdienen ihre Kollegen, die in den Bereichen Mobile, JavaScript, Systementwicklung, .NET, PHP, UX/UI zu Hause sind. Diese müssen sich laut GermanTechJobs.de mit durchschnittlichen Gehältern zwischen 54.000 Euro und 60.500 Euro zufrieden geben. Das Portal weist zurecht darauf hin, dass es sich in ihrer Untersuchung um Durchschnittswerte handelt, und dass die Gehälter je nach Arbeitsort, Erfahrung und Unternehmensgröße zum Teil stark variieren können.

Karlsruhe vor München

Zum Beispiel, wenn es um den Arbeitsort geht. Große Überraschung: Die Stadt, in der die höchsten Gehälter gezahlt werden, ist Karlsruhe. Das Durchschnittsgehalt liegt bei 67.500 Euro im Jahr. Damit liegt die badische Informatikhochburg noch vor München, wo die Entwickler rund 65.000 Euro im Jahr nach Hause nehmen. Es folgen Mannheim mit 64.000 Euro im Jahr und Ulm mit 63.300 Euro.

Und erst dann Deutschlands angeblich coolste Startup-Hauptstadt Berlin mit 63.000 Euro. Schlusslicht bilden - wie in den anderen Statistiken auch immer festzustellen ist - die Städte im Osten der Republik. In Leipzig sind es 53.300 Euro, die die Entwickler am Jahresende in der Tasche haben, in Dresden gar 50.600 Euro. Aber vielleicht ändert sich das mit dem Bau der geplanten Chipfabrik.

Hohe Gehälter auf dem Schweizer IT-Arbeitsmarkt

Die Schweiz dürfte das Traumziel für Entwickler sein, denn sie können mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 105.000 Schweizer Franken rechnen. Noch attraktiver wird es, wenn man in Städten wie Bern, Zug, Zürich oder Genf arbeitet. Dort liegen die Durchschnittsgehälter für Softwareentwickler zwischen 104.900 und 140.000 Schweizer Franken. Dagegen verdient man in Städten wie Lugano, Schaffhausen und Chur zwischen 86.800 und 120.000 Schweizer Franken.

Den Report können Sie kostenlos herunterladen unter:

https://germantechjobs.de/hub/reports/it-job-market-report-2023