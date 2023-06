Ionos empfiehlt künftig seinen Partnern und Kunden die Firewall- und VPN-Technologie von WatchGuard Technologies. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung wurde jetzt offiziell besiegelt. Nutzen können Ionos-Kunden die Funktionen der Firebox V in der Ionos-Cloud zum Schutz ihrer virtuellen Ressourcen und für Einblicke in die Datenaustauschprozesse in und um die Cloud bereits seit einiger Zeit. Die Lizenzierung der Firebox V erfolgt im Rahmen eines "Bring-Your-Own-Licence"-Modells über das Partnernetzwerk von WatchGuard. Die Integration der Firebox-Komponenten in die Ionos Oberfläche sei "mit wenigen Mausklicks" möglich.

Die Kooperationspartner wollen damit insbesondere Sicherheitsbedenken kleiner und mittelgroßer Unternehmen bei der Cloud-Nutzung Rechnung tragen. Sie können dem Sicherheitskonzept der Cloud-Hosting-Plattform nun "einfach eine weitere Sicherheitsebene hinzufügen, die weitreichende Kontrolle gewährleistet und eine gezielte Absicherung geschäftskritischer Anwendungen und Daten in der Cloud ermöglicht", erklären die beiden Unternehmen.

Zum Beispiel ließen sich einzelnen Bereichen der Cloud-Infrastruktur spezifische Security-Richtlinien zuweisen, etwa im Hinblick auf das Blockieren bestimmter Ports und Protokolle, von denen ein erhöhtes Risiko ausgeht. Ein wichtiger Mehrwert seien zudem die Monitoring- und Reporting-Features der Firebox V aus: "Über diese können die Kunden von Ionos sicherheitsrelevante Prozesse gezielt im Auge behalten und den Hosting-Optionen jeglichen Black-Box-Charakter nehmen", erklärt WatchGuard.

Die Kooperation mit WatchGuard ist eine "optimale Ergänzung des Leistungsspektrums", sagt Dr. Martin Endreß, Chief Customer Officer (CCO) von Ionos. "WatchGuard kennt die 'Alltagsrealität' auf Seiten des Mittelstands genauso gut wie wir und WatchGuard verfolgt seit Jahren eine Produktstrategie, die auf die Cloud setzt."

"Die Zuschaltung einer Firewall auf einer Cloud-gehosteten Plattform bringt in jedem Fall einen nicht zu unterschätzenden zusätzlichen Schub in Sachen IT-Sicherheit", betont Robin Seyler, Director Strategic Security Service Provider Nordics & Central Europe bei WatchGuard Technologies. "Dies ist jedoch nur ein Baustein im Zuge moderner Sicherheitskonzepte. Insofern ist für uns in der Zusammenarbeit mit Ionos noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht."

Mehr zum Thema

WatchGuard kürt Partner des Jahres 2023

Die Zeiten des reinen Hardware- und Lizenzvertriebs sind vorbei

Individuell konfigurierbare Dedicated Server bei Ionos