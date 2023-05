Vom 23. bis 25. Mai 2023 trafen sich über 400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von WatchGuard-Partnern in Lissabon. Sie erhielten in zahlreichen Workshops Einblicke in die Produktstrategie des IT-Security-Spezialisten und seine Pläne für das Partnergeschäft. "Die Partnerveranstaltung in Lissabon war für uns die größte, die wir je auf europäischem Boden hatten", sagt Michael Haas, Regional Vice President für Central Europe bei WatchGuard Technologies. "Insofern war die Kulisse - von der tollen Location unter der Sonne Portugals ganz abgesehen - absolut beeindruckend. So viel geballte Security- und Channel-Kompetenz schlägt sich natürlich massiv auf die Qualität der Konferenz im Ganzen nieder."

Thema Nummer 1 war Haas zufolge ganz klar der Siegeszug von Managed Security Services, der sich international beobachten lässt. "Natürlich sind hier einige Länder anderen ein wenig voraus. Aber dass sich 'Security-as-a-Service' über kurz oder lang weltweit durchsetzen wird, daran besteht kein Zweifel." Die Partnerkonferenz dient daher auch als Plattform, um die gesammelten Praxiserfahrungen mit dem Thema untereinander auszutauschen.

CompuGroup Medical und LargeNet ausgezeichnet

Bei einer Gala am 24. Mai wurden zudem die Gewinner der "Partner of the Year"-Awards bekanntgegeben. "Wie immer fiel uns die Auswahl extrem schwer, denn es gibt in jeder einzelnen Region so viele Partner, die unsere Auszeichnung mehr als verdient hätten. Umso mehr freut es mich jedoch, dass wir mit CompuGroup Medical und LargeNet zwei definitiv würdige Preisträger für Central Europe gefunden haben", erklärt Haas.

CompuGroup Medical überzeugte den Hersteller mit dem "Endkundenprojekt des Jahres in Central Europe". Die Koblenzer arbeiten seit über zehn Jahren mit Watchguard-Produkten im Gesundheitswesen. Alleine von 2020 bis heute wurden über 2.500 Firebox-Appliances in Betrieb genommen, die zentral über die WatchGuard Cloud verwaltet werden. Mit dem Award würdigte WatchGuard gezielt das Engagement von CompuGroup Medical für die IT-Sicherheit im Healthcare-Sektor.

Der Award "Partner des Jahres in Central Europe" ging an die LargeNet GmbH. Das Hamburger Unternehmen hat aus Sicht von WatchGuard "die Evolution vom klassischen IT-Systemhaus zum Managed Security Service Provider" beispielhaft gemeistert. "Im Weg von LargeNet spiegelt sich die WatchGuard-Vision 1:1 wider. Vor allem auch aufgrund der intensiven und konstruktiven Zusammenarbeit ist die Auszeichnung als 'Central Europe Partner of the Year' in jedem Fall gerechtfertigt", betont Haas.